न पकड़े गए,न ऐक्शन हुआ; स्कूलों को मिली बम की धमकी, तो BJP पर फिर भड़के केजरीवाल

दिल्ली की स्कूलों को आए दिन बम की धमकियां मिल रही हैं। इन लगातार मिल रही धमकियों ने पैरेंट्स के साथ पुलिस प्रशासन को भी परेशान कर रखा है। आज दिल्ली के द्वारका इलाके के तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल के जरिए भेजी गईं इन धमकियों के बाद छात्रों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया। इसपर अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आज तक धमकी देने वाले पर न तो कार्रवाई हुई और न कोई पकड़ा गया। उन्होंने फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की 4 इंजन की सरकारें दिल्ली में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं।

अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, द्वारका समेत द्वारका के कई स्कूलों को आज फिर बम की धमकियां मिली हैं। दिल्ली के स्कूलों को बार-बार धमकियां मिलती हैं लेकिन आज तक न कोई पकड़ा गया है,न कोई कार्रवाई हुई है। बीजेपी से ना तो दिल्ली संभल रही है,ना ही दिल्ली की कानून-व्यवस्था। भाजपा की 4 इंजन की सरकारें दिल्ली में पूरी तरह फेल हो चुकी हैं।

आम आदमी पार्टी ने अपने हैंडल से लिखा कि दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी फिर से मिली है। यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस समेत तमाम जांच एजेंसियां इसका कोई सुराग नहीं ढूंढ सकी हैं। BJP सरकार ने सभी एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगा रखा है। इनके पास इन धमकियों की जांच करने का समय ही नहीं है।

दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने लिखा कि स्कूलों में धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। फिर से दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। दिल्ली पुलिस आखिर कर क्या रही है? बच्चे, अभिभावक खौफ में हैं लेकिन भाजपा की चार इंजन की सरकार उनको सुरक्षा देने में नाकाम है।