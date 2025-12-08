नया विज्ञान कब आया; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज

संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण पर बात करते हुए एक शब्द ऐसा कहा जिसके सहारे आम आदमी पार्टी (आप) उन्हें घेरने में जुटी हुई है। अब खुद आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण पर बात करते हुए एक शब्द ऐसा कहा जिसके सहारे आम आदमी पार्टी (आप) उन्हें घेरने में जुटी हुई है। अब खुद आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीएम ने यह स्वीकार कर लिया है कि AQI मॉनिटर के पास पानी का छिड़कराव करके हवा को साफ दिखाया जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर कहा, 'पहली बात- मुख्यमंत्री जी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि जहां-जहां AQI मॉनिटर लगे हैं वहीं पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि दिल्ली के लोगों तक प्रदूषण का सच ना पहुंच पाए। यानी आंकड़ों को छुपाकर 'हवा साफ' दिखाने का खेल चल रहा है। दूसरी बात- ये नया विज्ञान कब आया कि AQI अब टेंपरेचर बन गया?'

दरअसल, आप का आरोप है कि दिल्ली सरकार एक्यूआई मॉनिटर के आसपास पानी का छिड़काव कर रही है ताकि वहां कम प्रदूषण का डेटा रिकॉर्ड में आए। पिछले दिनों हिन्दुस्तान लीडरशिप समिट के दौरान रेखा गुप्ता से आप की ओर से लगाए जा रहे आरोप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि स्प्रे तो हॉट स्पॉट पर ही किया जाता है जहां सबसे अधिक प्रदूषण होता है।