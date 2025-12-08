Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsarvind kejriwal takes a dig at saurabh bhardwaj
नया विज्ञान कब आया; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज

नया विज्ञान कब आया; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज

संक्षेप:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण पर बात करते हुए एक शब्द ऐसा कहा जिसके सहारे आम आदमी पार्टी (आप) उन्हें घेरने में जुटी हुई है। अब खुद आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा है।

Dec 08, 2025 06:47 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण पर बात करते हुए एक शब्द ऐसा कहा जिसके सहारे आम आदमी पार्टी (आप) उन्हें घेरने में जुटी हुई है। अब खुद आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीएम ने यह स्वीकार कर लिया है कि AQI मॉनिटर के पास पानी का छिड़कराव करके हवा को साफ दिखाया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर कहा, 'पहली बात- मुख्यमंत्री जी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि जहां-जहां AQI मॉनिटर लगे हैं वहीं पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि दिल्ली के लोगों तक प्रदूषण का सच ना पहुंच पाए। यानी आंकड़ों को छुपाकर 'हवा साफ' दिखाने का खेल चल रहा है। दूसरी बात- ये नया विज्ञान कब आया कि AQI अब टेंपरेचर बन गया?'

दरअसल, आप का आरोप है कि दिल्ली सरकार एक्यूआई मॉनिटर के आसपास पानी का छिड़काव कर रही है ताकि वहां कम प्रदूषण का डेटा रिकॉर्ड में आए। पिछले दिनों हिन्दुस्तान लीडरशिप समिट के दौरान रेखा गुप्ता से आप की ओर से लगाए जा रहे आरोप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि स्प्रे तो हॉट स्पॉट पर ही किया जाता है जहां सबसे अधिक प्रदूषण होता है।

डेटा से छेड़छाड़ के आरोपों को नकारते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे दूसरे डिवाइसेज से भी चेक किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने एक्यूआई के साथ टेंपरेचर शब्द का इस्तेमाल किया जिसके सहारे 'आप' उन पर तंज कस रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘स्प्रे आप हॉटस्पॉट पर ही तो करेंगे आप। कोई मॉनिटर पर करके एक्यूआई डाउन होता है क्या, एक्यूआई ऐसा आपका टेंपरेचर है जो किसी भी इंस्ट्र्यूमेंट से पता चलता है। पानी डालना एकमात्र सॉल्यूशन है, जो हम भी कर रहे हैं, पिछली सरकारें भी करती थी। वह हॉटस्पॉट पर होता है, जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है वहीं तो आप सफाई करेंगे।’

ये भी पढ़ें:मैं, मनीष सिसोदिया, विजय नायर..., देश के लिए जेल में रहकर आए: अरविंद केजरीवाल
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।