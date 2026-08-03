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डर खत्म हो गया, अब 10 रुचिका पैदा हो गईं; PM मोदी को गाली गलौज पर केजरीवाल

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को गालियां देने वाली लड़की ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है लेकिन केजरीवाल का दावा है कि उसे डराया धमकाया गया है। 

Arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल ने वीडियो शेयर कड़ी आपत्ति दर्ज कर माफी की मांग की है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली रुचिका सिंह के समर्थन में आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने रुचिका को माफ मांगने के लिए मजबूर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि सीजेपी के प्रदर्शन के बाद लोगों ने डरना छोड़ दिया है। उन्होंने एक रुचिका को डराने की कोशिश की तो 10 और रुचिका पैदा हो गई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा, रुचिका सिंह को बुरी तरीके से डराया गया है। एक तरफ तो पीएम मोदी कहते हैं कि बच्चों हमने आपको माफ कर दिया और दूसरी ओर आप एक 15 साल की बच्ची को डरा रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा सीजेपी के आंदोलन का ये हुआ कि लोगों के मन से डर निकल गया है। खूब खुलकर लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ बोला। वह फिर लोगों के मने में डर कायम करना चाहते हैं। लेकिन अब डरने वाले नहीं है। मोदी जी ने एक रुचिका सिंह को दबया तो 10 रुचिका पैदा हो गई। पीएम मोदी किस किस को झुकाएंगे।

100 लोगों के साथ पीएम आवास जाएंगे केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार को 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे और ई20 ईंधन के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इसे बढ़ावा दे रही है।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के लिए ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लगातार बढ़ावा देना किसी छिपे हुए एजेंडे का संकेत है।

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केजरीवाल ने सोमवार को कहा, मैं कल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर जनता द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं व्यक्तिगत रूप से सौंपूंगा और इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करूंगा। लोगों को अपनी गाड़ियों में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार इसे जारी रखे हुए है जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के लिए ट्रंप का दबाव है।

केजरीवाल बोले- मिलने का मांगा था समय

केजरीवाल ने कहा कि पिछले महीने उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर ई20 पेट्रोल को लेकर चिंताओं पर चर्चा के लिए समय देने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर अब वह खुद प्रधानमंत्री को यह ज्ञापन सौंपेंगे।

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अपने पत्र में केजरीवाल ने पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल और ई20 ईंधन, दोनों विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमत कम करने की भी मांग की थी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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