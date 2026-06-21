सरकार किसे बचा रही है? राम मंदिर चंदा चोरी पर केजरीवाल ने भी दागे 2 सवाल
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार की ओर से गठित एसआईटी जांच कर रही है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी हावी हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? सरकार किसे बचा रही है?
अयोध्या राम मंदिर में दान के पैसे के कथित गबन की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी का गठन कर चुकी है। जांच टीम को डिजिटल निगरानी के दौरान सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरह के छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। डिलीट या बदले डेटा को हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मामले को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, लोगों की आस्था की रक्षा करना जरूरी है। उन्होंने सरकार से दो सवाल भी किए।
अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो के माध्यम से केजरीवाल ने सवाल किए कि अभी तक मामले में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार इतने गंभीर मामले में किसे बचा रही है? केजरीवाल आगे कहते हैं, “राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। उसी राम मंदिर से करोड़ों रुपये के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। सरकार किसे बचा रही है? इस पाप में शामिल लोग कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें सीधे जेल में डालो। करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा जरूरी है।”
केजरीवाल ने क्या-क्या कहा
केजरीवाल ने वीडियो के माध्यम से दावा किया कि ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों-करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। यह भी बता रहे हैं कि करीब 200 करोड़ कैश चोरी हुआ है, बक्से चोरी हो गए...। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी ने भी मुकदमा नहीं किया... न यूपी पुलिस ने न सीबीआई ने और न ईडी ने कोई एफआईआर की। केजरीवाल वीडियो में आगे दावा करते हैं कि इस मामले में कई बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं। अगर कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है।
एसआईटी के लिए सबूत जुटाना बड़ी चुनौती
बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर यूपी सरकार ने राम मंदिर चढावा चोरी प्रकरण पर 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। टीम को जांच के दौरान डिजिटल सबूत जुटाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, मंदिर परिसर का सीसीटीवी फुटेज केवल 45 दिन का ही वीडियो स्टोर कर सकता है। जिसके बाद रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाती है। ऐसे में जांच टीम पिछले महीनों या पुराने वीडियो नहीं देख पा रही है। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कथित तौर पर गबन कब शुरू हुआ और कितने समय तक चला।
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