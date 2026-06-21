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सरकार किसे बचा रही है? राम मंदिर चंदा चोरी पर केजरीवाल ने भी दागे 2 सवाल

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार की ओर से गठित एसआईटी जांच कर रही है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी हावी हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? सरकार किसे बचा रही है?

सरकार किसे बचा रही है? राम मंदिर चंदा चोरी पर केजरीवाल ने भी दागे 2 सवाल

अयोध्या राम मंदिर में दान के पैसे के कथित गबन की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी का गठन कर चुकी है। जांच टीम को डिजिटल निगरानी के दौरान सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरह के छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। डिलीट या बदले डेटा को हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मामले को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, लोगों की आस्था की रक्षा करना जरूरी है। उन्होंने सरकार से दो सवाल भी किए।

अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो के माध्यम से केजरीवाल ने सवाल किए कि अभी तक मामले में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार इतने गंभीर मामले में किसे बचा रही है? केजरीवाल आगे कहते हैं, “राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। उसी राम मंदिर से करोड़ों रुपये के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन एक भी FIR दर्ज नहीं हुई। सरकार किसे बचा रही है? इस पाप में शामिल लोग कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें सीधे जेल में डालो। करोड़ों लोगों की आस्था की रक्षा जरूरी है।”

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केजरीवाल ने क्या-क्या कहा

केजरीवाल ने वीडियो के माध्यम से दावा किया कि ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों-करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। यह भी बता रहे हैं कि करीब 200 करोड़ कैश चोरी हुआ है, बक्से चोरी हो गए...। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी ने भी मुकदमा नहीं किया... न यूपी पुलिस ने न सीबीआई ने और न ईडी ने कोई एफआईआर की। केजरीवाल वीडियो में आगे दावा करते हैं कि इस मामले में कई बड़े-बड़े नाम भी शामिल हैं। अगर कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है।

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एसआईटी के लिए सबूत जुटाना बड़ी चुनौती

बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर यूपी सरकार ने राम मंदिर चढावा चोरी प्रकरण पर 13 जून को तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। टीम को जांच के दौरान डिजिटल सबूत जुटाने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, मंदिर परिसर का सीसीटीवी फुटेज केवल 45 दिन का ही वीडियो स्टोर कर सकता है। जिसके बाद रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो जाती है। ऐसे में जांच टीम पिछले महीनों या पुराने वीडियो नहीं देख पा रही है। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कथित तौर पर गबन कब शुरू हुआ और कितने समय तक चला।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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