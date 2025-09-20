Arvind Kejriwal slams delhi government over repeated bomb threats to delhi schools ‘चार इंजन वाली BJP सरकार…’; दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकियों पर क्या बोले केजरीवाल, Ncr Hindi News - Hindustan
‘चार इंजन वाली BJP सरकार…’; दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकियों पर क्या बोले केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम और ‘आप’ के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने पर भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की है। केजरीवाल ने कहा कि चार इंजन वाली भाजपा सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है अभिभावक हर दिन डर के साये में जी रहे हैं।

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआईSat, 20 Sep 2025 12:24 PM
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की है। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि चार इंजन वाली भाजपा सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है अभिभावक हर दिन डर के साये में जी रहे हैं।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ''दिल्ली के स्कूलों को बार-बार बम धमकी मिल रही हैं। हर तरफ अफरा-तफरी हो जाती है, स्कूलों की छुट्टी होती है, बच्चों और अभिभावकों में डर फैलता है… लेकिन एक साल से न कोई पकड़ा गया, न कोई कार्रवाई हुई। चार इंजन वाली BJP सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही। माता-पिता रोज डर में जी रहे हैं। आखिर ये सब कब खत्म होगा?''

बता दें कि, दिल्ली के विभिन्न इलाकों के कई स्कूलों को आज सुबह फोन कॉल के जरिए बम की धमकियां दी गईं। जिन स्कूलों को ये धमकियां मिलीं, उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल थे। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को खाली कराकर छात्रों और कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इन धमकियों के जवाब में पुलिस दल और बम निरोधक दस्ते तुरंत स्कूलों में भेजे गए।

धमकी मिलने के बाद डीपीएस द्वारका ने आज अपना स्कूल बंद कर दिया है और 'अपरिहार्य परिस्थितियों' का हवाला देते हुए, आज होने वाली मिड-टर्म एग्जाम स्थगित कर दी हैं।

डीपीएस द्वारका के सर्कुलर में कहा गया है, "प्रिय अभिभावकों, कृपया ध्यान दें कि अपरिहार्य कारणों से आज यानी शनिवार, 20 सितंबर 2025 को स्कूल बंद रहेगा। सभी स्कूल बसों और निजी वैन/कैब को तुरंत वापस भेजा जा रहा है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को लेने के लिए स्टॉप पर उपस्थित रहें। यदि निजी बसें आपके बच्चों को स्कूल छोड़ती हैं, तो उनके अभिभावकों को उन्हें लेने आना होगा। आज होने वाली मध्यावधि परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। नई डेट की सूचना जल्द ही दी जाएगी।"