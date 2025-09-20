‘चार इंजन वाली BJP सरकार…’; दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकियों पर क्या बोले केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम और ‘आप’ के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने पर भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की है। केजरीवाल ने कहा कि चार इंजन वाली भाजपा सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है अभिभावक हर दिन डर के साये में जी रहे हैं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की है। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि चार इंजन वाली भाजपा सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही है अभिभावक हर दिन डर के साये में जी रहे हैं।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ''दिल्ली के स्कूलों को बार-बार बम धमकी मिल रही हैं। हर तरफ अफरा-तफरी हो जाती है, स्कूलों की छुट्टी होती है, बच्चों और अभिभावकों में डर फैलता है… लेकिन एक साल से न कोई पकड़ा गया, न कोई कार्रवाई हुई। चार इंजन वाली BJP सरकार राजधानी की सुरक्षा तक नहीं संभाल पा रही। माता-पिता रोज डर में जी रहे हैं। आखिर ये सब कब खत्म होगा?''

बता दें कि, दिल्ली के विभिन्न इलाकों के कई स्कूलों को आज सुबह फोन कॉल के जरिए बम की धमकियां दी गईं। जिन स्कूलों को ये धमकियां मिलीं, उनमें डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय शामिल थे। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को खाली कराकर छात्रों और कर्मचारियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इन धमकियों के जवाब में पुलिस दल और बम निरोधक दस्ते तुरंत स्कूलों में भेजे गए।

धमकी मिलने के बाद डीपीएस द्वारका ने आज अपना स्कूल बंद कर दिया है और 'अपरिहार्य परिस्थितियों' का हवाला देते हुए, आज होने वाली मिड-टर्म एग्जाम स्थगित कर दी हैं।