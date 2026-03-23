‘शीशमहल’ पर कितना हुआ खर्च, CAG रिपोर्ट में खुलासा; कई गड़बड़ियों का दावा
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास (6 फ्लैग स्टाफ रोड) को लेकर सीएमजी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट कई वित्तीय गड़बड़िया की बात कही गई है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास (6 फ्लैग स्टाफ रोड) को लेकर सीएमजी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट कई वित्तीय गड़बड़िया की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना के लिए शुरुआत में केवल 7.91 करोड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन असल खर्च बढ़कर 33.66 करोड़ तक पहुंच गया, जो 342 फीसदी ज्यादा है।
रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग (PWD) के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीडब्लूडी ने निर्माण क्षेत्र में भी 36 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। निर्माण के दौरान निर्मित क्षेत्र को 1,397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1,905 वर्ग मीटर कर दिया ।
जरूरत से ज्यादा महंगी और सजावटी चीजों पर खर्च
रिपोर्ट के मुताबिक घर में घर में जरूरत से ज्यादा महंगी और सजावटी चीजें लगाई गईं। 18.88 करोड़ रुपये केवल घर को शानदार बनाने और महंगी चीजों पर खर्च किए गए, जो कि सामान्य मरम्मत के काम में जरूरी नहीं थे।
रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण के लिए मंजूर की गई 19.87 करोड़ में से रमक को अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया गया । स्टाफ ब्लॉक का निर्माण ही नहीं किया गया और उस धन से किसी अन्य स्थान पर सात सर्वेंट क्वार्टर बना दिए गए, जिनका मूल कार्य से कोई संबंध नहीं था।
रिपोर्ट के मुताबिक 17 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के मंत्री ने '6 फ्लैग स्टाफ रोड' स्थित मौजूदा आवास के ग्राउंड फ्लोर में बदलाव और एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाने का प्रस्ताव रखा। इस काम को बेहद जरूरी बताया गया। इसके कुछ समय बाद, 27 जुलाई 2020 को पीडब्ल्यूडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने एक नया प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि पुरानी इमारत की दीवारें भार उठाने वाली हैं, इसलिए मौजूदा ढांचे में बदलाव या नई मंजिल बनाना संभव नहीं है। इसके बजाय उन्होंने पूरी पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह नया निर्माण करने और इसके लिए आर्किटेक्ट/सलाहकार नियुक्त करने की सिफारिश की।
हैरानी की बात यह रही कि पीडब्ल्यूडी मंत्री और विभाग के सभी बड़े अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को उसी दिन तुरंत मंजूरी दे दी। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक विभाग के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था जिससे यह पता चले कि पीडब्ल्यूडी ने पुरानी इमारत की मरम्मत या बदलाव की जरूरत को परखने के लिए कोई स्टडी की हो। यानी बिना किसी तकनीकी जांच रिपोर्ट के ही पुरानी इमारत गिराकर नई बनाने का फैसला एक ही दिन में ले लिया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें