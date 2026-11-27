केजरीवाल 2015 से 2024 तक फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर छह में रहे थे। फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस बंगले को 'शीशमहल' का नाम देकर केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा था।

दिल्ली की जनता अब ‘केजरीवाल के शीशमहल’ का दीदार कर पाएगी। करीब 9 सालों तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्थायी पता रहे इस बंगले को शुक्रवार को मीडिया के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद बंगले के अंदर की कई तस्वीरें सामने आई हैं। अंदर से बंगला किसी आलीशान बंगले से कम नहीं लग रहा है। इसके अलावा दिल्ली में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यह भी सुनिश्चित कर रही है कि लोग यहां मौजूद चीजों की कीमत भी जानें और इसीलिए लक्जरी झूमर, रिक्लाइनर और पर्दे भी कीमत भी दर्शायी गई है। जल्द ही आम लोगों के विजिट लिए यहां टिकट की व्यवस्था की जाएगी।

गौरतलब है कि फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर छह में केजरीवाल 2015 से 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रहे थे। हालांकि यह बंगला बाद में विवादों में घिर गया। भाजपा केजरीवाल पर बंगले में मौजूद मंहगी सुविधाओं को लेकर निशाना साधने लगी। फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बंगले को 'शीशमहल' का नाम दे दिया।

8 बेडरूम, 12 टॉयलेट्स और 5 टीवी जानकारी के मुताबिक इस बंगले में आठ बेडरूम, 12 टॉयलेट्स, एक जकूजी बाथ, स्पा, महंगे कालीन, पांच ओएलईडी टीवी, रिमोट से चलने वाले परदे सहित कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं इन सुविधाओं के रखरखाव और साफ-सफाई के लिए लगभग 10 लोग भी रखे गए हैं। बंगले की कुल कीमत 58 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। केजरीवाल के परिवार के इस विवादास्पद बंगले से बाहर निकलने के बाद, पीडब्ल्यूडी ने बंगले का ऑडिट किया था।

अंदर से कैसा दिख रहा है शीशमहल? केजरीवाल के शीशमहल के अंदर की तस्वीरें हैरान कर रही है। इस आलीशान बंगले में करीब 11.56 लाख रुपये का झूमर टंगा दिखा है। साथ ही 5.47 लाख रुपये का टू-सीटर सोफा और 2.42 लाख रुपये का रिक्लाइनर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा केजरीवाल के लिविंग रूम में आलीशान सोफा नजर आया। एक चीज ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा। यह है मंदिर। बंगले में मौजूद मंदिर की कीमत 6 लाख से ज्यादा बताई गई है। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं के साथ ईसा मसीह की तस्वीर पर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं।