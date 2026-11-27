11 लाख का झूमर, 6 लाख का मंदिर; अंदर से कैसा दिखता है अरविंद केजरीवाल का ‘शीशमहल’?
केजरीवाल 2015 से 2024 तक फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर छह में रहे थे। फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस बंगले को 'शीशमहल' का नाम देकर केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा था।
दिल्ली की जनता अब ‘केजरीवाल के शीशमहल’ का दीदार कर पाएगी। करीब 9 सालों तक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्थायी पता रहे इस बंगले को शुक्रवार को मीडिया के लिए खोल दिया गया है। इसके बाद बंगले के अंदर की कई तस्वीरें सामने आई हैं। अंदर से बंगला किसी आलीशान बंगले से कम नहीं लग रहा है। इसके अलावा दिल्ली में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यह भी सुनिश्चित कर रही है कि लोग यहां मौजूद चीजों की कीमत भी जानें और इसीलिए लक्जरी झूमर, रिक्लाइनर और पर्दे भी कीमत भी दर्शायी गई है। जल्द ही आम लोगों के विजिट लिए यहां टिकट की व्यवस्था की जाएगी।
गौरतलब है कि फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर छह में केजरीवाल 2015 से 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रहे थे। हालांकि यह बंगला बाद में विवादों में घिर गया। भाजपा केजरीवाल पर बंगले में मौजूद मंहगी सुविधाओं को लेकर निशाना साधने लगी। फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बंगले को 'शीशमहल' का नाम दे दिया।
8 बेडरूम, 12 टॉयलेट्स और 5 टीवी
जानकारी के मुताबिक इस बंगले में आठ बेडरूम, 12 टॉयलेट्स, एक जकूजी बाथ, स्पा, महंगे कालीन, पांच ओएलईडी टीवी, रिमोट से चलने वाले परदे सहित कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। वहीं इन सुविधाओं के रखरखाव और साफ-सफाई के लिए लगभग 10 लोग भी रखे गए हैं। बंगले की कुल कीमत 58 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। केजरीवाल के परिवार के इस विवादास्पद बंगले से बाहर निकलने के बाद, पीडब्ल्यूडी ने बंगले का ऑडिट किया था।
अंदर से कैसा दिख रहा है शीशमहल?
केजरीवाल के शीशमहल के अंदर की तस्वीरें हैरान कर रही है। इस आलीशान बंगले में करीब 11.56 लाख रुपये का झूमर टंगा दिखा है। साथ ही 5.47 लाख रुपये का टू-सीटर सोफा और 2.42 लाख रुपये का रिक्लाइनर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा केजरीवाल के लिविंग रूम में आलीशान सोफा नजर आया। एक चीज ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा। यह है मंदिर। बंगले में मौजूद मंदिर की कीमत 6 लाख से ज्यादा बताई गई है। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं के साथ ईसा मसीह की तस्वीर पर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं।
क्या बोली भाजपा?
भाजपा मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि आज से दिल्ली की जनता इस बंगले को देख सकेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, तब केजरीवाल ने यह आलीशान बंगला बनवाया। कपिल मिश्रा ने ANI से बातचीत के दौरान कहा, “जो व्यक्ति कहता था कि वह एक कमरे के घर में रहेगा, उसने जनता के पैसे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। दुनिया के अलग-अलग देशों से चीजें मंगा कर रखी गई है। वियतनाम से मार्बल मंगाया गया है, क्रॉकरी दूसरे देश से, और टेबल किसी और देश से। आज आपके कैमरों के माध्यम से पूरा देश इस सच्चाई को अपनी आंखों से देखेगा।"
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें