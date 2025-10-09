arvind kejriwal says shoe throw attempt on cji is message for dalits and judiciary मेरी तरह आपका भी खून खौल रहा होगा, उठिए और...; 'जूताकांड' पर अरविंद केजरीवाल, Ncr Hindi News - Hindustan
मेरी तरह आपका भी खून खौल रहा होगा, उठिए और...; 'जूताकांड' पर अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा है कि उनका खून खौल रहा है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 12:11 PM
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पर जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा है कि उनका खून खौल रहा है। उन्होंने देशभक्तों से आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा है कि यह देश की न्यायपालिका को काबू करने की साजिश और लोकतंत्र को खत्म करने कोशिश है।

अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने इसे इसे दलितों और न्यायपालिका को कड़ा संदेश देने की की गई है। उन्होंने कहा, 'ना जूता फेंकने वाले पर कोई कार्रवाई की और ना धमकियां देने वालों के खिलाफ। ऐसा लगा कि यह सब सुनियोजित और सिस्टमैटिक तरीके से की गई साजिश है। इस घटना से समाज के दो दबको को बहुत कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। एक दलित समाज और दूसरा न्यायपालिका। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया।'

केजरीवाल ने पूछा कि क्या यह दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिश नहीं है। एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा। क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे। इस पूरे घटनाक्रम से देश के न्यायपालिका को क्या संदेश गया कि मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने वालों पर कोई ऐक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा। कोई भी जज न्याय के हक में और इनके खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा कि उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर धमकियों-अपमान का सामना करना पड़ेगा। जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'क्या यह देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का षड्यंत्र तो नहीं है। जूता फेंकने वालों को और चीफ जस्टिस को धमकियां देने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष के बाद अब ये न्यायपालिका की आवाज दबाकर पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश के अस्तित्व के लिए अहम है। न्यायपालिका का अपमान देश के संविधान का अपमान है, बाबा साहेब का अपमान है। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो चुप नहीं रह सकते हैं, बोलिए, उठिए और न्याय की रक्षा के लिए आवाज उठाइए, मेरी तरह आपका भी खून खौल रहा होगा।'