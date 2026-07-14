जिसने E20 वाला फैसला लिया उस मंत्री को टांग देना चाहिए: अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने ई20 मुद्दे पर सरकार पर फिर हमला बोला। कहा कि क्या जनता से पूछकर यह फैसला लिया? ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। यह भी बोले कि जिस भी मंत्री ने यह फैसला लिया… उसे टांग देना चाहिए।
देश में ई20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उनसे दो डिमांड कर चुके हैं। आरोप भी लगाया कि सरकार की मनमानी को जनता क्यों स्वीकारे...? यह भी कह गए कि जिसने भी ई20 वाला फैसला लिया है उस मंत्री को टांग देना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ई20 मुद्दे पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है, क्योंकि वे जनता के बीच गए हैं और जनता से ई20 मुद्दे पर संवाद किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे पीएम जल्द से जल्द मिलने बुलाएंगे। हमने ई20 के खिलाफ एक पिटीशन बनाई है। उन्होंने जनता को संदेश दिया कि हमने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर पिटीशन डाली है। उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग साइन करें। अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। क्या परेशानी हो रही है...। सब लिखिए। जब ये पिटीशन इकट्ठे होंगे तो पीएम मोदी से मिलने के दौरान उन्हें ये दिखाऊंगा और जनता की आवाज को उन तक पहुंचाऊंगा।
ऐसा फैसला लेने वाले मंत्री को टांग देना चाहिए…
केजरीवाल आगे कहते हैं कि "वो कह रहे हैं कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने इथेनॉल के लिए इनवेस्ट कर दिया है तो लेना ही होगा... हम क्यों लें। जनता क्यों करेगी ऐसा। जिसने भी ऐसा फैसला लिया है... उनको पकड़ो। कल बोलेंगे कि खाने में ये मिलाकर प्रोटीन मिलता है तो क्या हम उसे भी खाएंगे। कोई जबरदस्ती है क्या...। हमारी मर्जी है। सरकार कह रही है कि इथेनॉल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या हम अपना फैसला खुद नहीं लेंगे? ई20 पर जिस भी मंत्री ने यह निर्णय लिया है, उसे टांग देना चाहिए। ई20 के मुद्दे पर, नीट के मुद्दे पर और राम मंदिर के मुद्दे पर हम संसद से लेकर सड़क तक पर सरकार के खिलाफ हैं।"
पीएम मोदी से दो डिमांड
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी है। उनसे कहा है कि हम जनतंत्र में रहते हैं। सारे देश की जनता दुखी है। गाड़ियां खराब हो रही है। मैंने दो डिमांड की है। पहला हर पेट्रोल पंप पर ऑप्शन दिया जाए। जो लोग ई20 डलवाना चाहते हैं, उन्हें ई20 मिले और जो लोग पेट्रोल भराना चाहते हैं, उन्हें पेट्रोल ही दिया जाए। दूसरा ई20 के दाम कम होने चाहिए। क्योंकि इससे माइलेज खराब हो रही है।
कॉक्रोच जनता पार्टी पर भी बोले
केजरीवाल ने कहा कि मैं एक और मुद्दे पर कहना चाहता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉक्रोच जनता पार्टी का धरना चल रहा है। सोनम वांगचुक 17 दिन से धरने पर बैठे हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है। हम उनके धरने और डिमांड का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए ताकि पेपर लीक घटना दोबारा न हो।
सोनम वांगचुक से अपील
केजरीवाल ने वांगचुक से अपील भी की। कहा मैं उनसे अनशन खत्म करने की अपील करता हूं... उन्हें बहुत दिन हो गए। आप देश की धरोहर हैं। आप प्लीज अपना अनशन बंद कर दीजिए। मैं 16 जुलाई को शाम पांच बजे उनके धरना स्थल पर जाऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक की अनशन के कारण लगातार तबीयत बिगड़ रही है। उनका 8.5 किलो वजन कम हो गया है। महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेता भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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