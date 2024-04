Hindi News एनसीआर Excise Policy Case Live Updates: 7 अप्रैल को आप करेगी सामूहिक उपवास, केजरीवाल की याचिका पर 12.30 सुनवाई LIVE UPDATES रिफ्रेश Excise Policy Case Live Updates: 7 अप्रैल को आप करेगी सामूहिक उपवास, केजरीवाल की याचिका पर 12.30 सुनवाई Delhi Excise Policy Case Live Updates: संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने कल जमानत दे दी। वे आज तिहाड़ से रिलीज होंगे। उनकी पत्नी ने बताया कि वे दोनों भगवान का धन्यवाद देने मंदिर जाएंगे।

Published By: Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 03 Apr 2024 10:52 AM Delhi Excise Policy Case Live Updates: आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद सिंह को छह महीने बाद जमानत मिल गई। आज दोपहर को वे अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे और फिर तिहाड़ जाएंगे। संजय सिंह की पत्नी ने बताया कि उनके जेल से रिलिज के बाद हम मंदिर जाएंगे, भगवान का शुक्रिया करने के लिए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जबतक तीनों भाई(अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन) बाहर नहीं आते तबतक हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। इसी बीच मनीष सिसोदिया ने भी जमानत की अर्जी लगाई है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि वो कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। छह अप्रैल को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि उन्हें भी करीब 13 महीने बाद बेल मिल सकती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल दो हफ्ते तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। उन्होंने मंगलवार को अपने सेल में झाड़ू लगाई, चहलकदमी की और किताबें पढ़ीं। दूसरी ओर बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है और सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है। यहां पढ़ें इससे जुड़े अपडेट्स- Wed, 03 Apr 2024 10:48 AM Wed, 03 Apr 2024 10:48 AM AAP Live Updates: संजय सिंह की बेल पर आप का बीजेपी पर हमला AAP Live Updates: संजय सिंह को बेल पर आप ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, 'कल फिर कोर्ट में ईडी का मुंह बंद हुआ, सत्य की जीत हुई, तानाशाही हारी।' Wed, 03 Apr 2024 10:43 AM Wed, 03 Apr 2024 10:43 AM AAP Live Updates: केजरीवाल को बेल या जेल, 12.30 सुनवाई AAP Live Updates: केजरीवाल को बेल या जेल इसपर 12.30 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट अंतरिम राहत पर सुनवाई करेगी। दिल्ली के सीएम ने अपनी ईडी गिरफ्तारी को याचिका में चुनौती दी है। जांच एजेंसी ने मंगलवार को अपना जवाब दाखिल कर दिया था। जिसमें ईडी ने आप नेता को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। Wed, 03 Apr 2024 10:30 AM Wed, 03 Apr 2024 10:30 AM AAP Live Updates: जिस करीबी को ऑफर मिला उसका नाम बताएं आतिशी AAP Live Updates: मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी के करीबी को उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने या ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर मिले ऑफर पर कहा कि अपने उस करीबी या रिश्तेदार का नाम बताएं। ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके जो आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ईडी को बताया कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब आतिशी जी को लग रहा है कि उन्हें फंसा दिया गया है। Wed, 03 Apr 2024 10:25 AM Wed, 03 Apr 2024 10:25 AM AAP Live Updates: 7 अप्रैल को देशव्यापी सामूहिक उपवास करेगी आप AAP Live Updates: गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सात अप्रैल को आम आदमी पार्टी (आप) देशव्यापी सामूहिक उपवास करेगी। जो लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हैं, जो संविधान बचाना चाहते हैं उनसे अपील है कि अपने घर में सामूहिक उपवास करें। पार्टी यह उपवास दिल्ली के जंतर-मंतर पर करेगी। जिसमें सांसद, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। Wed, 03 Apr 2024 10:21 AM Wed, 03 Apr 2024 10:21 AM AAP Live Updates: डरा-धमकाकर फर्जी बयान लिए AAP Live Updates: गोपाल राय ने कहा कि सिर्फ आरोपों को आधार पर संजय सिंह को छह महीने तक जेल में रखा गया। इसी तरह आरोपों के आधार पर दिल्ली के सीएम को जेल में बंद किया गया है। ये गवाह वो हैं जिन्हें डरा-धमकाकर फर्जी बयान लिए गए हैं। Wed, 03 Apr 2024 10:17 AM Wed, 03 Apr 2024 10:17 AM AAP Live Updates: संजय सिंह को बिना समन किया अरेस्ट AAP Live Updates: गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल संजयसिंह को जमानत मिलने पर बीजेपी ने मुंह की खाई है। कल कोर्ट के सामने यह बात आई की संजय सिंह को एक भी समन नहीं भेजा गया। ईडी उनके घर पहुंची, पूछताछ के बाद उन्हें उठाकर ले गई। छह महीने में उनके खइलाफ कुछ नहीं मिला। कोई मनी ट्रेल नहीं मिला। ये है पूरा षड्यंत्र। Wed, 03 Apr 2024 10:12 AM Wed, 03 Apr 2024 10:12 AM AAP Live Updates: केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना मुश्किल AAP Live Updates: तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के लिए दिल्ली सरकार चलाना और अधिक कठिन हो सकता है। तिहाड़ जेल अधिकारियों ने बताया है कि उनके जेल मैनुअल में कैदियों के लिए फाइलों पर हस्ताक्षर करने या बैठक आयोजित करने का प्रोविजन (प्रावधान) नहीं है। Wed, 03 Apr 2024 10:10 AM Wed, 03 Apr 2024 10:10 AM AAP Live Updates: 10 बजे हाईकोर्ट में शुरू होगी सुनवाई AAP Live Updates: केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुबह 10 बजे से सुनवाई शुरू होगी। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं ईडी ने उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। Wed, 03 Apr 2024 10:07 AM Wed, 03 Apr 2024 10:07 AM AAP Live Updates: अस्पताल से जेल जाएंगे, उसके बाद होगी रिहाई AAP Live Updates: संजय सिंह आईएलबीएल अस्पताल से छुट्टी के बाद तिहाड़ जेल जाएंगे। यहां पेपर वेरिफिकेशन, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें जेल से रिलीज किया जाएगा। जिसके बाद वे घर जाएंगे। माना जा रहा है कि देर शाम तक उनकी रिहाई होगी।

Wed, 03 Apr 2024 09:56 AM Wed, 03 Apr 2024 09:56 AM AAP Live Updates: BJP के झूठ का किला ढहने वाला है AAP Live Updates: संजय सिंह को बेल मिलने पर आम ने एक्स पर लिखा, 'हमें ही सारी अग्नि परीक्षा देनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात मानी है कि इतने छापों और गिरफ़्तारी के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिली है। संजय सिंह जी की जमानत के बाद बीजेपी के झूठ का किला ढहने वाला है।'

Wed, 03 Apr 2024 09:49 AM Wed, 03 Apr 2024 09:49 AM AAP Live Updates: संजय सिंह की मां और बेटी पहुंचे आईएलबीएस AAP Live Updates: आप सांसद संजय सिंह की मां और बेटी दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल पहुंचीं। संजय सिंह, जिन्हें कल दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, वर्तमान में लीवर की बीमारी के कारण इस अस्पताल में भर्ती हैं।

Wed, 03 Apr 2024 09:47 AM Wed, 03 Apr 2024 09:47 AM AAP Live Updates: अपनी इज्जत बचाने के लिए ईडी ने सरेंडर किया AAP Live Updates: आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'लंच से पहले सुप्रीट कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी और कहा कि अगर इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इसमें फैसला लिखेंगे। फैक्ट्स आपके विरोध में है, संजय सिंह के खिलाफ आपने कोई सबूत नहीं दिया है...ईडी अगर जमानत का विरोध करती और कोर्ट जमानत देती तो ये पूरा केस हवा में उड़ जाता और पूरा केस खत्म हो जाता। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए और केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने सरेंडर कर दिया।'

Wed, 03 Apr 2024 09:33 AM Wed, 03 Apr 2024 09:33 AM AAP Live Updates: तिहाड़ को फिलहाल नहीं मिला बेल ऑर्डर AAP Live Updates: तिहाड़ जेल अधिकारियों को अभी तक आप सांसद संजय सिंह का जमानत आदेश नहीं मिला है। जमानत की शर्तों के साथ कोर्ट में आदेश तैयार किया जाएगा, जिसके बाद आदेश को जेल भेजा जाएगा। जिसके बाद उन्हें रिलीज किया जाएगा। Wed, 03 Apr 2024 09:28 AM Wed, 03 Apr 2024 09:28 AM AAP Live Updates: संजय सिंह की पत्नी ने कहा- भगवान के धन्यवाद देने मंदिर जाएंगे AAP Live Updates: संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया कि हमने कल रूटीन चेकअप के लिए एडमिट कराया था। फिर हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गया है। वे 2-3 बजे तक तिहाड़ से रिलीज होंगे। उसके बाद मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने। हम जमानत के लिए न्यायपालिका का शुक्रिया करती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे तीनों भाई (अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन) को भी जल्दी रिलीज करेंगे। जबतक तीनों भाई जेल से बाहर नहीं आ जाते तबतक हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा।