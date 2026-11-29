मकोका के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 2 साल बाद जेल से छूटे आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान ने शनिवार को आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। केजरीवाल ने बाल्यान को गले लगाकर उनका स्वागत किया।

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल से उनके घर जाकर मुलाकात की।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बाल्यान देर शाम केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर आए। इस दौरान उन्होंने गर्मजोशी के साथ नरेश बाल्यान का स्वागत किया। केजरीवाल ने कहा कि तमाम मुश्किलों के बावजूद नरेश बाल्यान सरकार से डरे नहीं।

केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात के फोटो शेयर कर लिखा, ''जेल से निकलने के बाद आज नरेश बाल्यान जी का घर आना हुआ। इस तानाशाही सरकार ने झूठे आरोप लगाकर नरेश भाई को 2 साल जेल में रखा, लेकिन उनकी हिम्मत को जरा भी नहीं तोड़ पाई। आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता आज नरेश भाई की तरफ बड़े फख्र से देख रहा है। जो लोग टूटने से इनकार कर देते हैं, वे दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं।''

मकोका के केस में जेल में बंद थे बाल्यान बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने 'आप' नेता को जमानत देते हुए मुकदमे की सुनवाई में अदालत का सहयोग करने का निर्देश दिया।

जस्टिस विक्रम नाथ और अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल बाल्यान की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। हाईकोर्ट ने इसी साल 3 अगस्त को जमानत देने से इनकार करते हुए 'आप' नेता की याचिका को खारिज कर दिया था।

बाल्यान पर वॉन्टेड गैंगस्टर कपिल सांगवान की मदद का आरोप पूर्व विधायक बाल्यान पर कई आपराधिक मामलों में वॉन्टेड कपिल सांगवान द्वारा कथित तौर पर संचालित गिरोह की गतिविधियों में मदद करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि बाल्यान और सांगवान के बीच हुई बातचीत दोनों के बीच ‘सक्रिय आपराधिक सांठगांठ’ दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और उन्हें ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के चलते फंसाया गया है। सिंह ने कहा कि बाल्यान करीब दो साल से जेल में हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि बाल्यान एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा थे और इस गैंग के खिलाफ 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बाल्यान को जमानत दे दी।