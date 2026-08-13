आधी रात को दरवाजा खुलवाया और बोला- विल यू मैरी मी; केजरीवाल ने बताई प्यार वाली बात
आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के पलों को शेयर किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई से लेकर प्यार और देश की राजनीति की वर्तमान हालात पर खुलकर बोले। उन्होंने यह भी कहा कि राघव चड्ढा उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। केजरीवाल ने जहां अपनी निजी जिंदगी की कुछ बातों को शेयर किया वहीं, देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी अपने विचार रखे। आप सुप्रीमो ने बताया कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनके साथ भी रैंगिग हुआ था।
एक घटना का उल्लेख करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान अपने घर गए तो दादा जी ने पूछा कि किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो। जब उन्होंने बताया कि वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो दादा जी ने कहा कि पंखा खराब हो गया है उसे ठीक कर दे। यह सुनकर उन्हें हंसी भी आ गई थी। आप नेता ने बताया कि जिस तरह अभी एआई चल रही है, उसी तरह उस समय कंप्यूटर की चर्चा चल रही थी। लोगों को डर था कि कंप्यूटर उनकी नौकरी खा जाएगी।
सबको ले लिया, मुझे छोड़ दिया
केजरीवाल ने बताया कि जब वह टाटा स्टील में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे तो उनसे कंप्यूटरीकरण के बारे में पूछा गया। सारे लोगों ने कंप्यूटर के बारे में अच्छा-अच्छा बताया था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ बोला। इसका नतीजा यह हुआ कि 150 में से सबको ले लिया गया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। फिर मैंने उनके एमडी साहब इरानी को चिट्ठी लिखी कि एक मिनट में आप किसी को कैसे जज कर सकते हो। मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और दोबारा इंटरव्यू लेने के बाद रख लिया।
ट्रेनिंग के दौरान सुनीता से मुलाकात
अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आईआरएस (इंडियन रेवेन्यू सर्विस) की ट्रेनिंग के दौरान नागपुर में उनकी मुलाकात सुनीता से हुई। वह उनकी बैचमेट थी। एक दिन आधी रात को जाकर मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने के बाद जब वह सामने खड़ी थी तो मैने बोला कि विल यू मैरी मी। इस पर उन्होंने कहा कि बाद में बताऊंगी। फिर उसने अपनी फैमिली से बात की और शादी के लिए मान गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दोनों पहले मिलते थे। इस पर केजरीवाल ने कहा कि वो मेरी बैचमेट थी। मुलाकात और बातचीत होती रहती थी। केजरीवाल ने कहा कि ट्रेनिंग के एक महीने बाद ही उन दोनों में बातचीत होने लगी थी। एक साल तक ट्रेनिंग में वे दोनों साथ थे।
हर पॉलिटिशियन को एक बार जेल जाना चाहिए
केजरीवाल ने यह भी बताया कि उन दिनों वह अपना नाम कैलाश गोडू रखे हुए थे। वह अपना असली नाम किसी को नहीं बताते थे। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी तब वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर थे। राघव चड्ढा के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि वह छोड़कर चले जाएंगे। अन्ना हजारे के बारे में कहा कि मुझे यह पता था कि एक बार जिस बात के लिए अन्ना बैठ जाते हैं, उसे करवाकर ही मानते हैं। आप नेता ने कहा कि वह आरएसएस के बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने एक नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी गठबंधन की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि कांग्रेस से दोबारा बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता। केजरीवाल ने कहा कि हर पॉलिटिशियन को एक बार जेल जरूर होकर आना चाहिए। वो जो स्ट्रेंथ देता है न आपको आगे संघर्ष करने की वो बहुत बड़ी ताकत है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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