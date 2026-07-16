जंतर-मंतर पर अरविंद केजरीवाल को याद आ गए अन्ना हजारे, क्या कहा?
सोनम वांगचुक का समर्थन करने पहुंचे केजरीवाल ने कहा, ‘हर साल परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होते हैं और इसकी कीमत युवाओं को चुकानी पड़ती है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह विद्यार्थियों और वांगचुक की बात सुने।’
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 19 दिन से जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को समर्थन देने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का नया शिक्षामंत्री बनाने की मांग की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को भी याद किया।
आंदोलन स्थल पर अन्ना हजारे को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर-मंतर था, 4 अप्रैल 2011 का दिन था यहां पर सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे, उस वक्त की सरकार को भी बहुत अहंकार था, तीन साल के बाद वह सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है, मैं इन लोगों (केंद्र सरकार) से कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से तीन साल के बाद आपका भी वही हश्र होगा, जो 2014 में उनका हुआ था।'
आगे केंद्र सरकार को घमण्ड में डूबा हुआ बताते हुए केजरीवाल ने कहा, 'ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अक्ल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं।'
इसके आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षामंत्री बनाने की अपील की। लेकिन साथ ही आगे यह भी कहा कि 'मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी यह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री ही चाहिए, बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री ही चाहिए, और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए।'
अपने भाषण के अंत में उन्होंने 'देश के कोने-कोने में रहने वाले लोगों से 20 जुलाई सोमवार को होने वाले संसद मार्च में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील करते हुए उसे सफल बनाने की अपील की।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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