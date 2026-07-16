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जंतर-मंतर पर अरविंद केजरीवाल को याद आ गए अन्ना हजारे, क्या कहा?

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक का समर्थन करने पहुंचे केजरीवाल ने कहा, ‘हर साल परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होते हैं और इसकी कीमत युवाओं को चुकानी पड़ती है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह विद्यार्थियों और वांगचुक की बात सुने।’

जंतर-मंतर पर अरविंद केजरीवाल को याद आ गए अन्ना हजारे, क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पिछले 19 दिन से जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को समर्थन देने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का नया शिक्षामंत्री बनाने की मांग की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को भी याद किया।

आंदोलन स्थल पर अन्ना हजारे को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर-मंतर था, 4 अप्रैल 2011 का दिन था यहां पर सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे, उस वक्त की सरकार को भी बहुत अहंकार था, तीन साल के बाद वह सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है, मैं इन लोगों (केंद्र सरकार) से कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से तीन साल के बाद आपका भी वही हश्र होगा, जो 2014 में उनका हुआ था।'

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आगे केंद्र सरकार को घमण्ड में डूबा हुआ बताते हुए केजरीवाल ने कहा, 'ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अक्ल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं।'

इसके आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षामंत्री बनाने की अपील की। लेकिन साथ ही आगे यह भी कहा कि 'मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी यह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री ही चाहिए, बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री ही चाहिए, और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए।'

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अपने भाषण के अंत में उन्होंने 'देश के कोने-कोने में रहने वाले लोगों से 20 जुलाई सोमवार को होने वाले संसद मार्च में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील करते हुए उसे सफल बनाने की अपील की।'

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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