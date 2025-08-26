Arvind Kejriwal reaction on Saurabh Bharadwaj ed raid said modi government trying to suppress aap voice against it क्योंकि AAP मोदी सरकार के; सौरभ भारद्वाज पर ED रेड से बुरी तरह भड़के केजरीवाल, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsArvind Kejriwal reaction on Saurabh Bharadwaj ed raid said modi government trying to suppress aap voice against it

क्योंकि AAP मोदी सरकार के; सौरभ भारद्वाज पर ED रेड से बुरी तरह भड़के केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज पर हुई ईडी की रेड के खिलाफ कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड मोदी सरकार की ओर से एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीTue, 26 Aug 2025 10:54 AM
share Share
Follow Us on
क्योंकि AAP मोदी सरकार के; सौरभ भारद्वाज पर ED रेड से बुरी तरह भड़के केजरीवाल

सौरभ भारद्वाज पर कथित अस्पताल घोटाला मामले में आज सुबह ईडी की रेड के बाद एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने-सामने हो गए हैं। आप के कई नेता इसे पीएम मोदी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए की गई कार्रवाई करार दे रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आया है। केजरीवाल ने सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा।

ईडी रेड पर क्या बोले केजरीवाल?

अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज पर हुई ईडी की रेड के खिलाफ कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड मोदी सरकार की ओर से एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह “आप” को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि “आप” को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज “आप” की है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। “आप” बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं। हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।

आतिशी और सिसोदिया ने पीएम मोदी की डिग्री से जोड़ा लिंक

नेता विपक्ष और कालकाजी विधायक आतिशी ने लिखा कि आज सौरभ जी के यहां रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं,क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। यानी पूरा केस ही झूठा है। सत्येंद्र जी को भी तीन साल जेल में रखकर आखिरकार CBI/ED को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठ और राजनीति से प्रेरित हैं।

मनीष सिसोदिया ने लिखा कि कल पूरे देश ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया...जब डिग्री का सच सामने आया तो ध्यान भटकाने के लिए आज सौरभ भारद्वाज पर ED की रेड कराई जा रही है। सवाल साफ था कि क्या मोदी जी की डिग्री फर्ज़ी है? लेकिन उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड डाल दी गई। सिसोदिया ने लिखा कि जिस दौर का ये केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ मंत्री थे ही नहीं। इसका सीधा मतलब है कि जैसे इनकी डिग्री फ़र्ज़ी है वैसे ही केस भी फर्जी हैं। याद कीजिए सत्येंद्र जैन को। तीन साल जेल में रखा गया, CBI और ED ने दिन-रात खंगाला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सच्चाई ये है कि ये सारे केस फर्जी हैं। असली लड़ाई सच्चाई की नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को दबाने की है।