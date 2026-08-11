हेमंत सोरेन से दोस्ती या छात्रों का साथ, धर्मसंकट में केजरीवाल ने निकाला बीच का रास्ता
आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविदं केजरीवाल ने झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों की मांगों का समाधान किया जाए।
दिल्ली में पिछले महीने हुए छात्र आंदोलन के समर्थन में बेहद आक्रामक दिखे अरविंद केजरीवाल ने अब झारखंड में प्रदर्शनकारियों पर हुई लाठीचार्ज पर चुप्पी तोड़ी है। सोमवार को अपने 'दोस्त' हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने वाले अरविंद केजरीवाल दिनभर आंदोलन और पुलिसिया कार्रवाई पर चुप रहे। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए यह धर्मसंकट रहा होगा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ अपनी दोस्ती निभाएं या छात्रों का साथ? मंगलवार सुबह उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और एक तरफ जहां छात्रों की मांग का समर्थन किया तो दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ कोई आक्रामकता दिखाए बिना इतना जरूर कहा कि छात्रों पर हिंसा स्वीकार्य नहीं है।
नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल बेहद आक्रामक और तल्ख नजर आए थे। एक तरफ जहां वह खुद सीजेपी के मंच पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों का हौसला बढ़ाते नजर आए तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक केंद्र सरकार को लगातार घेरते रहे। उन्होंने पेपर लीक को देश के युवाओं और छात्रों के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बुलंद की। सीजेपी आंदोलन के बाद ठीक बाद झारखंड में जेपीएसी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे ने जोर पकड़ा तो सोशल मीडिया पर लोग अरविंद केजरीवाल से उसी तरह की आक्रामकता की अपेक्षा करने लगे।
केजरीवाल ने झारखंड में पुलिसिया ऐक्शन पर क्या कहा
दिल्ली के पूर्व सीएम ने झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद चुप्पी तोड़ी। भले ही ही बहुत से लोग उनके बयान में आक्रामकता की कमी बता रहे हैं, लेकिन 'आप' प्रमुख ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'मैं झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों का समर्थन करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि उनके मुद्दे का तुरंत समाधान किया जाए। छात्रों के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य है।'
ईडी का ऐक्शन और सोरेन-केजरीवाल की दोस्ती
दरअसल, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की बीच पिछले कुछ सालों से गहरी दोस्ती है। दोनों ही नेता अलग-अलग मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी का सामना कर चुके हैं। दोनों ही नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने खुलकर एक दूसरे का बचाव किया और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अप्रैल 2024 में जब रांची के जेएमएम ने एक रैली की तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी इसमें हिस्सा लिया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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