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'मोदी सरकार ने पूरे देश को प्रयोगशाला बना डाला'; इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर भड़के केजरीवाल

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों पर जबरन E20 पेट्रोल थोप रही है। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल के कारण लोगों की गाड़ियां और उनके पार्ट्स खराब हो रहे हैं। वह इसे लेकर पीएम मोदी को जल्द चिट्ठी लिखेंगे।

'मोदी सरकार ने पूरे देश को प्रयोगशाला बना डाला'; इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को लेकर भड़के केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार लोगों पर जबर्दस्ती इथेनॉल मिक्स E20 पेट्रोल थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इससे न सिर्फ माइलेज मिल रहा है, बल्कि गाड़ियों भी खराब हो रही है। 'आप' के मुखिया ने कहा कि ऐसा करके मोदी सरकार ने पूरे देश को एक प्रयोगशाला बना डाला है। केजरीवाल ने कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे और उन्होंने इसके लिए जनता से सुझाव मांगे हैं।

केजरीवाल ने 'एक्स' पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट करते हुए कहा, ''मोदी सरकार के लिए पूरा देश एक एक्सपेरिमेंट लैब है। लोगों पर जबर्दस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। इथेनॉल से लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज गिर रहा है। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर चिट्ठी लिखने जा रहा हूं। आप सभी लोग मुझे डीएम और कमेंट करके बताइए कि मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए।''

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'केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया प्रयोग'

उन्होंने कहा कि 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लेकर जनता में काफी गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह सिर्फ एक प्रयोग है और आगे की कार्रवाई इसके नतीजों पर निर्भर करेगी। हालांकि जब यह बात मीडिया और अखबारों में आई तो केंद्र सरकार पूरी तरह से पलट गई। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा और यह झूठ है।

उन्होंने सरकार से पूछा कि यह किस तरह का प्रयोग है? पहले आपने पूरी आबादी और सभी गाड़ियों के लिए इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि आप 'प्रयोग' कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों को मुआवजा देंगे जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं?"

‘आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे’

केजरीवाल ने आगे कहा, “अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप इसे उन पर क्यों थोप रहे हैं? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? इन्हीं लोगों ने आपको वोट दिया था। उनके वोट का सम्मान करना और उनकी बात सुनना आपका फर्ज है।”

इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में सोशल मीडिया पर किए जा रहे निराधार और गुमराह करने वाले दावों को देखते हुए पिछले सप्ताह कहा था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वैज्ञानिक रूप से सही है और सरकार लगातार इसकी निगरानी करती है।

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2023 में की गई थी शुरुआत

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए 2003 में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसे तकनीकी तैयारी और स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के आधार पर चरणों में लागू किया गया है। 2023 से 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) की शुरुआत इसके अंतिम चरण के नतीजे के तौर पर की गई है।

इथेनॉल मिश्रित ईंधन सुरक्षित, वाहन बीमा की वैधता पर असर नहीं पड़ेगा : सरकार

हालांकि, भाषा की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 23 जून को स्पष्ट किया था कि भारत का इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुरक्षित, ग्राहक अनुकूल और आर्थिक रूप से फायदेमंद है। सरकार ने ई20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहनों की बीमा पॉलिसी की वैधता प्रभावित होने संबंधी चिंताओं को खारिज कर दिया था। तेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ई20 ईंधन के इस्तेमाल से बीमा अमान्य होने के दावों को लेकर संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत करके स्थिति स्पष्ट कर ली गई है और ये दावे गलत पाए गए हैं।

बयान में कहा गया है, "इथेनॉल मिश्रण वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य प्रक्रिया है, जो अमेरिका, ब्राजील और जापान समेत कई देशों में सफलतापूर्वक अपनाई गई है। ब्राजील ने लंबे समय से अधिक मात्रा में इथेनॉल मिलाने का तरीका अपनाया है और ई27 वहां का मानक पेट्रोल मिश्रण है।''

बयान के मुताबिक, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से कच्चे तेल के आयात में कमी आई है, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत करने में मदद मिली है। बयान में आगे कहा गया है कि इस कार्यक्रम से इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी है, जिससे किसानों के लिए आय का स्रोत तैयार हुआ है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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