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इतना बड़ा संघर्ष हुआ और…; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं को बधाई दी है। 

इतना बड़ा संघर्ष हुआ और…; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल
Aam Aadmi Party National convenor Arvind Kejriwal addresses

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र है और सरकार को लोगों की सुननी पड़ेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्री की बड़ी जीत बताया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप सभी को बधाई। हमारे देश के युवाओं को बधाई। यह बहुत खुशी की बात है कि आपके संघर्ष का फल मिला है। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। हमारे देश के लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठने लगा था। उन्हें लगता था कि सरकारें उनकी बात नहीं सुनतीं। लोग सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाते थे और हाथ जोड़कर गुहार लगाते थे, लेकिन सरकार ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और सरकार को लोगों की सुननी पड़ी। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब नीट सिस्टम ठीक होगा।

धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को सौंपा इस्तीफा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा। प्रधान ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।

प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने लिखा, जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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Arvind Kejriwal
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