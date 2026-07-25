इतना बड़ा संघर्ष हुआ और…; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए युवाओं को बधाई दी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों में जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र है और सरकार को लोगों की सुननी पड़ेगी। उन्होंने इसे लोकतंत्री की बड़ी जीत बताया।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप सभी को बधाई। हमारे देश के युवाओं को बधाई। यह बहुत खुशी की बात है कि आपके संघर्ष का फल मिला है। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। हमारे देश के लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठने लगा था। उन्हें लगता था कि सरकारें उनकी बात नहीं सुनतीं। लोग सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठाते थे और हाथ जोड़कर गुहार लगाते थे, लेकिन सरकार ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और सरकार को लोगों की सुननी पड़ी। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब नीट सिस्टम ठीक होगा।
धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को सौंपा इस्तीफा
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजा। प्रधान ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने कहा, 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।
प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने लिखा, जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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