अब मंदिरों में ऐसी वारदातें; कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या पर भड़के केजरीवाल

कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या पर केजरीवाल ने कहा कि कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है?

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSat, 30 Aug 2025 11:45 AM
दिल्ली के कालकाजी मंदिर में बीती रात हुई हत्या ने सबको दहशत में डाल दिया है। राजधानी की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए कुछ लोगों ने 'चुन्नी प्रसाद' को लेकर हुए विवाद में योगेंद्र सिंह नाम के एक सेवादार की बेरहमी से हत्या कर दी। योगेंद्र सिंह पिछले 14 से 15 सालों से कालकाजी मंदिर में सेवादार के रूप में सेवा कर रहे थे। इस घटना पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने सीधे भाजपा सरकार से पूछा कि दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं?

कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या पर केजरीवाल ने कहा कि कालकाजी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या करने से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे? ये कानून व्यवस्था की विफलता नहीं तो और क्या है? भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी वारदातें हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं? उन्होंने एक चैनल की वीडियो क्लिप भी शेयर की।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले 35 वर्षीय योगेंद्र सिंह पिछले 14 से 15 सालों से कालकाजी मंदिर में सेवादार के रूप में सेवा कर रहे थे। पुलिस को रात करीब 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल मिली और वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान, यह सामने आया कि आरोपी व्यक्ति दर्शन के लिए कालकाजी मंदिर आए थे। आरोपी ने सिंह से 'चुन्नी प्रसाद' की मांग की, जिससे बहस शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ गई और आरोपियों ने लाठियों और मुक्कों से सिंह पर हमला किया।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एक आरोपी, अतुल पांडे, को मौके पर ही पकड़ लिया गया और कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाकी आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि बीएनएस की धारा 103(1)/3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।