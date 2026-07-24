पीएम मोदी के 'रात 12 बजे' वाले वीडियो पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को खोखला बताया। केजरीवाल ने दावा किया कि जिस संजीव मुखिया को मास्टरमाइंड बताया गया था, उसे जमानत मिल गई है। आप नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के कानून लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले में हुई घटनाओं से यह खोखला भरोसा गलत साबित हुआ।
एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि कल रात 12 बजे प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी कर पूरे देश को बताया कि सोमवार को संसद में पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री का यह भरोसा कितना खोखला और झूठा है, यह कल ही साबित हो गया। 2024 के नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि जिस संजीव मुखिया को पहले मास्टरमाइंड बताया गया था, उसे जमानत मिल गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं?
केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर सीबीआई के मुताबिक संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है तो मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब है कि 2024 के पेपर लीक मामले में किसी ने पेपर लीक ही नहीं किया। क्या आप इसी तरह फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएंगे? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित फास्ट-ट्रैक कोर्ट की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश नहीं किए गए थे। केजरीवाल ने कहा कि आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप देश को ऐसे झूठे और खोखले आश्वासन क्यों दे रहे हैं? पूरे देश के युवा परेशान हैं।
सरकार के इरादे पर सवाल
आप नेता ने यह भी आरोप लगाया कि भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। केजरीवाल ने इस मुद्दे से निपटने के सरकार के इरादे पर सवाल उठाए। कहा कि अगर आपको पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड को छोड़ना है, अगर सबूत इकट्ठा नहीं करने हैं, अगर जांच नहीं करनी है, अगर उन्हें जमानत दिलानी है, अगर उन्हें जेल से रिहा करना है तो ये फास्ट-ट्रैक कोर्ट क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में खोट है। केजरीवाल की ये बातें तब सामने आई है जब NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जारी है और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पेपर लीक कोई मामूली बात नहींः पीएम
एक्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि केंद्रीय कैबिनेट फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले एक ड्राफ्ट बिल पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो के साथ प्रधानमंत्री ने लिखा कि कल की कैबिनेट में पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो में पीएम मोदी ने कहा कि दोस्तों, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली बात नहीं है। लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए यह बहुत दुखद है। इसीलिए, पेपर लीक की घटनाओं के बाद पिछले ढाई महीनों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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