क्या चंपत राय के मुंह खोलने का डर है? राम मंदिर चंदा चोरी पर अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि चंपत राय किसका आदमी है और क्यों अभी तक हटाया नहीं गया है। केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज के जरिए कहा कि वह 5 सवाल उठाने जा रहे हैं।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में कथित चंदे चोरी को लेकर मंगलवार को सवाल उठाया कि चंपत राय को कौन और क्यों बचा रहा है? केजरीवाल ने कहा कि 200 करोड़ कैश चोरी की बात सामने आने के बाद भी चंपत राय के हाथ में ही राम मंदिर का प्रबंधन है और क्या सबूतों को नष्ट करने के लिए समय दिया जा रहा है। शुक्रवार को अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि क्या इस बात का डर है कि चंपत राय मुंह खोल सकता है?
अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक वीडियो मैसेज के जरिए कहा कि इस घटना पर 5 सवाल हैं जो वह बारी-बारी से सरकार से पूछेंगे। केजरीवाल ने कहा, 'राम मंदिर में अरबों रुपये के चढ़ावे की चोरी हो गई। बता रहे हैं कि 200 करोड़ का तो कैश चोरी हो गया। कई सारे हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए। इसकी वजह से जैसे जैसे बात फैल रही है, हर राम भक्त हर सनातनी बहुत दुखी है। मैंने बहुत लोगों से बात की। लोगों के मन में बहुत से प्रश्न हैं। ये क्या होग गया। मोटे तौर पर 5 सवाल हैं, आज पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं। अगले 2-3 दिन में बाकी प्रश्न भी रखूंगा।'
क्या है केजरीवाल का पहला सवाल?
पूर्व सीएम ने सवाल उठाया कि क्यों चंपत राय को अभी तक हटाया नहीं गया है। उन्होंने पूछा कि चंपत राय कौन है और किसका आदमी है? उन्होंने कहा, 'इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है। उसको प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बनाया गया था। इस ट्रस्ट में एक व्यक्ति है चंपत राय। चंपत राय जनरल सेक्रेट्री है। वह सर्वेसर्वा है, पूरा प्रबंधन उसके हाथ में है, पूरा मंदिर वही चलाता है। सबसे ज्यादा आरोप उसी पर लग रहे हैं। कौन है चंपत राय, कहां से आया, क्या चीज है? यह ना कोई संत है ना महात्मा, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, इसका आदमी है, उसका आदमी है। कौन है चंपत राय? सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई इसके बावजूद मंदिर उसी के हाथ में है। उसे हटाया नहीं गया। मंदिर वही चला रहा है। क्या उसे टाइप दिया जा रहा है सबूत खत्म करने के लिए, क्या टाइम दिया जा रहा है सारे गवाहों को पलटने के लिए। उसे कौन बचा रहा है, जनता यह सवाल जानना चाहती है?'
क्या बड़े चेहरे बेनकाब होने का डर: केजरीवाल
केजरीवाल ने वीडियो के साथ लिखा, 'राम मंदिर से करोड़ों का चंदा चोरी हो गया। राम भक्तों में बहुत गुस्सा है और मन में कई सवाल हैं। आज मैं सरकार से पहला सवाल पूछ रहा हूं। पूरे राम मंदिर का कंट्रोल चंपत राय के हाथ में है। सबसे ज्यादा आरोप चंपत राय पर ही लग रहे हैं। उसे अब तक हटाया क्यों नहीं गया? क्या इस बात का डर है कि अगर चंपत राय ने मुंह खोला, तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे?
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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