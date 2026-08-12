AAP ने उस नेता को क्यों किया था बाहर, जिसके संग दोबारा काम करना चाहते हैं केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रशांत भूषण की तारीफ करते हुए कहा कि वह दोबारा उनके साथ काम करना चाहेंगे। प्रशांत भूषण 'आप' के संस्थापक सदस्य थे और उन्हें 2015 में पार्टी से बाहर कर दिया गया था।
आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने पूर्व साथी प्रशांत भूषण की तारीफ की। केजरीवाल ने 'आप' के संस्थापक सदस्य रहे प्रशांत भूषण के साथ दोबारा काम करने की इच्छा भी जाहिर की। करीब एक दशक बाद पूर्व सीएम ने अपने जिस पुराने दोस्त को सार्वजनिक रूप से याद किया, उन्हें 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल बताकर बाहर किया गया था। आइए आपको बताते हैं कैसे और क्यों अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण की राहें अलग हो गईं थीं।
पहले जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण को लेकर क्या कहा है। एक पॉडकास्ट में केजरीवाल से सवाल किया गया कि वह अपने किस पुराने साथी के साथ दोबारा काम करना चाहते हैं। 'आप' प्रमुख ने पहले तो 'सभी' कह दिया, लेकिन दोबारा यही सवाल किए जाने पर उन्होंने प्रशांत भूषण के नाम का जिक्र किया और उनकी तारीफ की। केजरीवाल ने बताया कि भूषण से उनकी 20 साल पुरानी दोस्ती थी। उन्होंने कहा, 'मेरी उनसे 20 साल पुरानी दोस्ती थी जब वह छोड़कर गए। मैं आज भी बहुत सम्मान करता हूं। जो भी परिस्थितियां रहीं। (क्या बात होती है) मेरी बात नहीं होती। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। (एक दूसरे के ट्वीट रीट्वीट करने पर) कोई अच्छा ट्वीट हो तो कर देना चाहिए। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं।' क्या दोबारा साथ काम कर सकते हैं? केजरीवाल ने सहज रूप से कहा, 'हां कर सकते हैं।'
क्यों AAP से निकाले गए थे प्रशांत भूषण
बात 21 अप्रैल 2015 की है। आम आदमी पार्टी की अनुशासनात्मक समिति से जारी हुए एक आदेश के जरिए घोषणा हुई की संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे चार बड़े चेहरों को बाहर कर दिया गया है। इनमें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजित झा शामिल थे। 'आप' के थिंक टैंक कहे जाने वाले इन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन तोड़ने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। यह आदेश अचानक नहीं आया था, बल्कि करीब एक महीने तक भूषण समेत चारों नेताओं के बागी सुरों ने पार्टी नेतृत्व को असहज कर दिया था। कुछ ही महीने पहले दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर कब्जा करके 'आप' जश्न में डूबी थी और तभी इन नेताओं की नाराजगी ने रंग में भंग डाल दिया था।
क्यों बागी हो गए थे भूषण
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने 'आप' से बाहर किए जाने पर कहा कि 'अरविंद केजरीवाल के तानाशाही रवैये' पर सवाल उठाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। वहीं, 'आप' का आरोप था कि इन नेताओं ने केजरीवाल को हटाने की कोशिश की और दिल्ली चुनाव में पार्टी के चुनाव अभियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अनुशासनात्मक समिति के आदेश में कहा गया था कि नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे।
स्वराज अभियान की शुरुआत भी वजह
निकाले जाने से पहले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को आंतरिक समितियों और अन्य पार्टी पदों से हटा दिया गया था। आम आदमी पार्टी के नेताओं और वॉलेंटियर्स को शामिल करके इन नेताओं ने 'स्वराज अभियान' की शुरुआत की थी। पार्टी नेतृत्व ने इसे एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश के तौर पर लिया था।
प्रशांत भूषण ने हाल ही में क्या वजहें बताईं
इसी साल जून में प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू के दौरान 'आप' से उनकी राहें अलग होने को लेकर कुछ वजहों का किया था। दिलचस्प है कि प्रशांत भूषण ने भी केजरीवाल की यह कहकर तारीफ की थी कि वह बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अच्छे संगठनकर्ता हैं। यह भी कहा कि वह जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं। भूषण ने कहा कि अलग सिद्धांतों को लेकर बनी पार्टी में दूसरे ही चुनाव में जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ उससे वह नाराज थे। भूषण ने कहा, 'दूसरे चुनाव में जिस तरह के लोगों को टिकट देना शुरू किया गया। मैंने देखा कि कई सारे प्रॉपर्टी डीलर को भी टिकट दिया गया, जो हमारे सिद्धांतों से नहीं जुड़े थे। मैंने सवाल उठाया था कि ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिया जा रहा है।' भूषण ने कहा कि उनके झगड़े की मुख्य वजह 2015 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट थी। भूषण ने कहा कि यही वजह थी कि 1-2 को छोड़कर उन्होंने किसी के लिए प्रचार नहीं किया।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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