Hindi Newsएनसीआर Newsarvind kejriwal praised former pm atal bihari vajpayee
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अरविंद केजरीवाल ने की पूर्व पीएम की तारीफ

Dec 25, 2025 10:57 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी जमकर तारीफ की। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 2004 के बीच तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे।

राजनीति के अजातशत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान सभी दलों के नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर करते आए हैं। भाजपा के कट्टर विरोधी अरविंद केजरीवाल ने भी इसके संस्थापक को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने अटल के संवाद, सहमति और गरिमा को याद करते हुए उन्हें संवेदनशील राजनेता बताया।

पूर्व सीएम ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। लोकतंत्र में संवाद, सहमति और गरिमा की राजनीति के वे सशक्त प्रतीक थे। एक प्रखर वक्ता और संवेदनशील राजनेता के रूप में उनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर अटूट विश्वास सदैव स्मरणीय रहेगा।'

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और उनका निधन 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हुआ। उनकी जयंती को सरकार ‘सुशासन दिवस’ के रूप में मनाती है।

पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने जयंती पर पूर्व पीएम को याद करते हुए कहा, ‘देशवासियों के हृदय में बसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। वे एक प्रखर वक्ता के साथ-साथ ओजस्वी कवि के रूप में भी सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व देश के चहुंमुखी विकास के लिए पथ-प्रदर्शक बना रहेगा।’ मोदी ने कहा कि अटल जी की जन्म-जयंती सबके लिए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का आचरण, शालीनता, वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श मानक है। मोदी ने कहा, ‘उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है और वही समाज को दिशा देती है।’

Delhi News Arvind Kejriwal
