अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अरविंद केजरीवाल ने की पूर्व पीएम की तारीफ

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी जमकर तारीफ की। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 2004 के बीच तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे।

राजनीति के अजातशत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान सभी दलों के नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर करते आए हैं। भाजपा के कट्टर विरोधी अरविंद केजरीवाल ने भी इसके संस्थापक को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तारीफ की। उन्होंने अटल के संवाद, सहमति और गरिमा को याद करते हुए उन्हें संवेदनशील राजनेता बताया।

पूर्व सीएम ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। लोकतंत्र में संवाद, सहमति और गरिमा की राजनीति के वे सशक्त प्रतीक थे। एक प्रखर वक्ता और संवेदनशील राजनेता के रूप में उनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर अटूट विश्वास सदैव स्मरणीय रहेगा।'

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था और उनका निधन 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हुआ। उनकी जयंती को सरकार ‘सुशासन दिवस’ के रूप में मनाती है।