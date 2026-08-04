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केजरीवाल अपनी राजनीति चमका रहे; आप नेता के PM आवास मार्च को भाजपा ने कहा- बेतुका

By Gaurav Kala
नई दिल्ली, पीटीआई
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अरविंद केजरीवाल के पीएम आवास मार्च पर भाजपा ने पलटवार किया है। आरोप लगाया कि उन्हें किसानों के हित की परवाह नहीं, वे अपनी राजनीति चमका रहे हैं।

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अरविंद केजरीवाल के पीएम आवास मार्च पर भाजपा ने पलटवार किया है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 100 लोगों के साथ आज सुबह पीएम आवास की तरफ निकले। हालांकि पुलिस टीम ने उन्हें बैरेकेडिंग लगाकर रोक दिया। ई20 इथेनॉल का विरोध कर रहे केजरीवाल ने एक दिन पहले ही पीएम आवास मार्च का ऐलान कर लिया था। पीएम मोदी से मिलने और ई20 पेट्रोल के खिलाफ 23 लाख से अधिक याचिकाएं सौंपने की जिद पर वो सड़क पर बैठ गए। केजरीवाल के मार्च पर अब भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण तुघ ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका यह विरोध प्रदर्शन किसानों के हितों के खिलाफ है।

केजरीवाल ने ई20 पेट्रोल के खिलाफ 23 लाख से अधिक याचिकाएं सौंपने के लिए लगभग 100 लोगों के साथ मार्च शुरू किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईंधन नीति वाहन मालिकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में इथेनॉल-मिक्स ईंधन को बढ़ावा दे रही है और दावा किया था कि सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गई है।

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भाजपा ने केजरीवाल के मार्च को कहा- बेतुका और अर्थहीन

तरुण चुघ ने केजरीवाल के विरोध को "बेतुका", "अर्थहीन" और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। चुघ ने आरोप लगाया कि इथेनॉल-मिक्स पेट्रोल को वैज्ञानिकों की रिसर्च और परामर्श के बाद लागू किया गया है और इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई।

किसानों के हित के खिलाफ केजरीवाल का मार्च

ई20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल के अभियान पर चुघ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का विरोध करके भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “केजरीवाल जी, आप किसानों को उनकी आमदनी से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। मक्का, गन्ना और अन्य कृषि उत्पादों से इथेनॉल का उत्पादन होता है। विश्व के कई देशों में दशकों से इथेनॉल का उपयोग किया जा रहा है और भारत में भी इसका उपयोग वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है।”

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अपनी राजनीति चमकाने में लगे केजरीवाल

भाजपा नेता ने आगे कहा कि केजरीवाल अपनी विपल राजनीति को फिर चमकाने और जीवित करने के लिए अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें न तो देश की चिंता है, न वाहनों की, न ही जनता की समस्याओं की। उनके तर्कों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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