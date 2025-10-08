CJI पर जूता उछालने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल को क्या साजिश नजर आई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर 'जूता फेंकने की कोशिश' को सोची-समझी साजिश करार देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आक्रोश जाहिर किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर 'जूता फेंकने की कोशिश' को सोची-समझी साजिश करार देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आक्रोश जाहिर किया। केजरीवाल ने कहा है कि सीजेआई पर जूता उछालने की कोशिश करने वाले और उनका मजाक उड़ाने वाले लोगों को इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने वकील राकेश किशोर की हरकत को लेकर लिखा, 'जस्टिस गवई ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया जिसने उनके ऊपर जूता उछालने की कोशिश की। यह असल में उनकी महानता है। लेकिन इस घटना ने पूरे न्यायिक तंत्र को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश दिया है कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंककर बच सकता है, तो फिर बाकी जजों की क्या बात करें? क्या बाकी जज सुरक्षित हैं?'

केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह सोशल मीडिया पर जस्टिस गवई का मजाक उड़ाया जा रहा है और धमकी दी जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरी न्यायपालिका को झुकाने और अधीनता में लाने के लिए पूर्व नियोजित और व्यवस्थित कोशिश है। न्यायपालिका को इन गुंडों के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए। उनके खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया तो यह न्यायपालिका की आजादी को कमतर करेगा।