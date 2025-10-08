arvind kejriwal official bungalow lodhi estate delhi national party president अरविंद केजरीवाल को मिला लोधी एस्टेट में सरकारी बंगला, दिल्ली में सियासत तेज, Ncr Hindi News - Hindustan
अरविंद केजरीवाल को मिला लोधी एस्टेट में सरकारी बंगला, दिल्ली में सियासत तेज

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लोधी एस्टेट में केंद्र सरकार की ओर से टाइप-7 सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, यह आवंटन हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष के तौर पर हुआ है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 06:28 AM
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोधी एस्टेट में केंद्र सरकार की ओर से बंगला आवंटित कर दिया गया है।

लोधी एस्टेट-95 अब उनका नया पता होगा। इस टाइप-7 बंगले को हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आवंटित किया गया है। उन्हें यह बंगला एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आवंटित हुआ है। सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास भी छोड़ दिया था। वे अस्थायी रूप से पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के फिरोजशाह रोड स्थित सरकारी आवास पर रह रहे थे। आप ने केंद्र से बंगला देने का आग्रह किया था। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने बंगला आवंटित करने के निर्देश दिए।

सचदेवा ने निशाना साधा

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के मुखिया होने का दांव चलकर लोधी एस्टेट में दिल्ली के सबसे बड़े बंगलों में से एक खुद को आवंटित करवा लिया।

अदालत की फटकार के बाद मिला बंगला : आप

आप नेता अनुराग ढांडा ने बताया कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने केजरीवाल को आधिकारिक बंगला आवंटित किया है। चूंकि, वह एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, इसलिए वह बंगले के हकदार थे।