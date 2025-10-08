अरविंद केजरीवाल को मिला लोधी एस्टेट में सरकारी बंगला, दिल्ली में सियासत तेज

लोधी एस्टेट-95 अब उनका नया पता होगा। इस टाइप-7 बंगले को हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आवंटित किया गया है। उन्हें यह बंगला एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आवंटित हुआ है। सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास भी छोड़ दिया था। वे अस्थायी रूप से पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के फिरोजशाह रोड स्थित सरकारी आवास पर रह रहे थे। आप ने केंद्र से बंगला देने का आग्रह किया था। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने बंगला आवंटित करने के निर्देश दिए।