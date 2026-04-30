'शीशमहल-2' के दावों के बीच अरविंद केजरीवाल के बंगले के अंदर से आई पहली तस्वीर
आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए उनके नए आवास में पहुंचे थे। भारती ने केजरीवाल के साथ एक तस्वीर साझा की है, जिसमें एक झलक दिख रही है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल हाल में नए आवास में शिफ्ट हुए हैं। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार की ओर से आवंटित किए गए इस बंगले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के नए बंगले को 'शीशमहल-2' बताते हुए इसके साज-सज्जा पर भारी खर्च के आरोप लगाए। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने तस्वीरों को इंटरनेट से डाउनलोड किया गया बताकर आरोपों का खंडन किया। इस बीच केजरीवाल के नए आवास के भीतर की एक नई तस्वीर सामने आई है।
दरअसल, यह तस्वीर साझा की है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके सोमनाथ अपने सर्वोच्च नेता से मुलाकात के लिए उनके आवास गए थे। यहां उन्होंने केजरीवाल के साथ ली गई तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया। हालांकि, इस तस्वीर में जो कुछ दिख रहा है वह सामान्य है। साज-सज्जा और कमरे में रखे सामान उस सीएम आवास से काफी अलग हैं, जिसे भाजपा शीशमहल कहकर पुकारती है। केजरीवाल और सोमनाथ भारती एक सोफे के आगे हैं। तस्वीर में एक छोटी सी स्टूल पर डायरी पेन आदि रखे दिख रहे हैं। हालांकि, इस तस्वीर में एक कमरे का एक हिस्सा मात्र दिख रहा है।
भारती बोले- पीएम आवास के करीब होते जा रहे
सोमनाथ भारती ने केजरीवाल के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'आज अपने नेता से उनके नए आवास पर मिलने का अवसर मिला। एक बात जिसकी मैंने हमेशा तारीफ की है-उनका पैड और पेन साथ रखना। हर विचार, चाहे वह कहीं से भी आए उसे महत्व देते हैं, नोट करते हैं और अक्सर तुरंत उस पर काम भी शुरू हो जाता है। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है।' सोमनाथ भारती ने यह भी कहा कि उनका आवास लगातार पीएम आवास से करीब होता जा रहा है। उन्होंने लिखा, 'एक दिलचस्प पैटर्न भी देखने को मिला- उन्हें आवंटित हर नया घर जैसे प्रधानमंत्री के आवास के और करीब होता जा रहा है। हम होंगे कामयाब एक दिन!'
कहां है केजरीवाल का नया बंगला
अरविंद केजरीवाल 24 अप्रैल को 95, लोधी एस्टेट में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित टाइप-7 सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए। टाइप-7 बंगले का आवंटन पिछले वर्ष अक्टूबर में किया गया था। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए सिविल लाइंस स्थित 6, फ्लैग स्टाफ रोड के सरकारी आवास में रह रहे थे। सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वह राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित सरकारी बंगले में रहने चले गए थे।
नए बंगले पर क्या आरोप-प्रत्यारोप
भाजपा ने लोधी एस्टेट में आवंटित नए बंगले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा और इसे 'शीशमहल-2' करार देते हुए आरोप लगाया कि इसमें सुविधाएं हासिल करने के लिए निजी धन खर्च किया गया है। मंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, 'जैसा कि इन तस्वीरों से स्पष्ट है, ये किसी 'आम आदमी' की पसंद नहीं, बल्कि एक बेहद उच्चवर्गीय व्यक्ति की पसंद है।'स्वराज ने एक निजी कंपनी का नाम भी उजागर किया और दावा किया कि उसी ने आवास के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया है। 'आप' की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, 'तस्वीरें पूरी तरह फर्जी हैं, इंटरनेट से डाउनलोड की गई हैं। भाजपा झूठ और घोटालों के सहारे चल रही है।' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गलत जानकारी फैलाकर इन तस्वीरों को केजरीवाल के आवास की तस्वीरें बताने की कोशिश कर रही है, जो पूरी तरह झूठ है। उन्होंने भाजपा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आवास दिखाने की चुनौती दी है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप