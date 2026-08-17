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बचकाने तरीके अपना रहे केजरीवाल, सिसोदिया; शराब घोटाला मामले में CBI

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आप नेताओं ने शराब घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय मांगा था। जिसके बाद सीबीआई ने इसे देरी करने के लिए बचकाना तरीका बताया

बचकाने तरीके अपना रहे केजरीवाल, सिसोदिया; शराब घोटाला मामले में CBI
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को कथित शराब घोटाला मामले में आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल सीबीआई की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी चार हफ्तों का समय देते हुए आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने मामले मे सीबीआई की दलीलों की सुनवाई 5 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया है।

इस दौरान सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक कार्यवाही में देरी करने के लिए बचकाने तरीके अपना रहे हैं। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पेश हुए । केजरीवाल और अन्य के वकीलों ने मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने के CBI के विरोध पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय मांगा था। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय मांगना सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने 16 जुलाई के आदेश में केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को अपना जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया था।

मामले को टालने का बचकाना तरीका- सीबीआई

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई की ओर से कहा गया ने कहा, वे कह रहे हैं कि उन्हें एक बहुत अच्छा आदेश मिला है। मेरा कहना है कि यह उस कागज के भी लायक नहीं है जिस पर यह लिखा है। चार हफ़्ते की मांग उचित नहीं है। माई लॉर्ड जानते हैं कि यह उचित नहीं है। यह मामले को टालने का एक बचकाना तरीका है। हालांकि, केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने कहा कि CBI की लिखित दलीलें 103 पेज की थीं और उनमें कई अतिरिक्त आधार उठाए गए थे। सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने कहा कि CBI ने अपनी रिविजन याचिका में जो आधार उठाए थे, वे सामान्य थे और बाद में उनका दायरा बढ़ा दिया गया था।

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वकील हरिहरन ने कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि सीबीआई को नए आधार उठाने का अधिकार नहीं है लेकिन यदि नए आधार लिए जाते हैं तो आरोपियों को भी उनका जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए।

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'टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं होगी सुनवाई'

इस बीच, दुर्गेश पाठक की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा कि उन्होंने CBI के केस की स्वीकार्यता पर शुरुआती आपत्तियां उठाते हुए अर्जियां दाखिल की हैं और केस के मेरिट्स पर दलीलें सुनने से पहले स्वीकार्यता के मुद्दे पर फैसला किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में टुकड़ों-टुकड़ों में आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि पूरे मामले पर एक साथ फैसला करेगी और दलीलें एक बार में सुनी जाएंगी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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