शराब घोटाले में ED का केस रद्द कराने गए केजरीवाल-सिसोदिया को मिल गया लंबा इंतजार, क्या दलीलें

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कथित शराब घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 04:38 PM
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कथित शराब घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। हालांकि, अदालत ने दोनों ओर से कुछ दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई को तीन महीने के लिए टाल दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से इस दलील के साथ ईडी ईडी केस को रद्द करने की मांग की थी कि मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि मैं जिस आधार पर कार्यवाही को चुनौती दे रही हूं वह है- मंजूरी की कमी। ईडी की ओर से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मंजूरी ली गई थी और इसे ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं, जॉन ने इसका खंडन करते हुए कहा कि यह इस अदालत के समक्ष नहीं है।

जॉन ने कहा कि ईडी ने मंजूरी लिए बिना डिटेल जवाब दाखिल किया। उन्होंने याचिका में ईडी के जवाब को पढ़ा। उन्होंने कहा कि ईडी ने पहले कहा था कि सीबीआई की मंजूरी में ईडी की कार्यवाही भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दो साल बाद उन्होंने 14 फरवरी 2025 को नई अनुमति को रिकॉर्ड पर रखा। उन्होंने कहा कि उससे उनका मूल आधार नहीं हट हाटा। उन्होंने यहां आदेश नहीं रखा, जो रखना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि ईडी ने दिल्ली के एलजी से मंजूरी ली है और इसे इस अदालत में रखा जाएगा। एएसजी ने कहा कि यह एक सैद्धांतिक सुनवाई है। इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है। यह सिर्फ दस्तावेज़ों की आपूर्ति से संबंधित है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर तय कर दी।