संदीप पाठक को कॉल करते रहे केजरीवाल; AAP प्रमुख को किस-किस पर आखिर तक था भरोसा
आम आदमी पार्टी से भाजपा में गए सात सांसदों में सबसे चौंकाने वाला नाम संदीप पाठक है। सूत्रों के अनुसार, जॉइनिंग के दिन सुबह तक केजरीवाल पाठक को कॉल करते रहे। उन्हें बताया गया था कि वो अभी भी आप के साथ हैं।
आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका देते हुए उसके सात राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नाम संदीप पाठक का है, उन्हें पार्टी के पंजाब संगठन का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। उनके इस कदम ने न सिर्फ पार्टी नेतृत्व को चौंकाया बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है।
सूत्रों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को इस संभावित टूट की भनक तो दो दिन पहले बुधवार को ही लग गई थी, लेकिन आखिरी समय तक उन्हें संदीप पाठक के पार्टी के साथ बने रहने का भरोसा था। बताया जा रहा है कि केजरीवाल लगातार सांसदों से संपर्क साधते रहे, लेकिन कई फोन कॉल्स के जवाब नहीं मिले और कुछ से अस्पष्ट जवाब आए। धीरे-धीरे साफ हो गया कि मामला केवल असंतोष का नहीं, बल्कि पहले से तय राजनीतिक कदम का है।
भाजपा जॉइनिंग के दिन तक पाठक को कॉल करते रहे केजरीवाल
संदीप पाठक का जाना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने पंजाब में पार्टी का संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के पीछे भी उन्हें प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। लंबे समय तक संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले पाठक हाल के महीनों में पार्टी के अंदर हाशिए पर चले गए थे, जिसे इस फैसले की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार सुबह तक केजरीवाल संदीप पाठक को कॉल करते रहे। उन्हें बताया गया कि संदीप पाठक अभी भी पार्टी के साथ हैं। हालांकि कुछ ही घंटों में पाठक की तस्वीरें भाजपा मुख्यालय से सामने आईं तो चीजें स्पष्ट हो गईं।
आप में टूट, राघव चड्ढा की अहम भूमिका!
इस पूरे घटनाक्रम में राघव चड्ढा की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। माना जा रहा है कि उन्होंने ही अन्य सांसदों को साधने में बड़ी भूमिका निभाई। वहीं, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के भी राघव चड्ढा के साथ भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस कदम से भले ही पंजाब की राजनीति में तुरंत बड़ा असर न दिखे, लेकिन संसद के गणित में बड़ा बदलाव जरूर आया है। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़ने से अब केंद्र सरकार के लिए विधेयक पारित कराना पहले से आसान हो जाएगा।
सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी
आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह पार्टी छोड़ने वाले अपने सांसदों को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। वहीं, पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने पलटवार करते हुए 'आप' पर भ्रष्टाचार और विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया। इन सात सांसदों ने कहा कि उन्होंने डर की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी के नेतृत्व से बढ़ती "निराशा, दूरी और नाराजगी" के कारण पार्टी छोड़ी है।
'आप' के सूत्रों के अनुसार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यसभा सदस्यों के मुद्दे पर पार्टी विधायकों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए शनिवार को समय मांगा है। आप के सात में से छह राज्यसभा सदस्य पंजाब से हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन