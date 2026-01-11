Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsArvind Kejriwal Is Worried Said Virendra Sachdeva over FIR in Punjab
अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं…; पंजाब में FIR पर क्या बोले वीरेंद्र सचदेवा

अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं…; पंजाब में FIR पर क्या बोले वीरेंद्र सचदेवा

संक्षेप:

गुरु तेग बहादुर मुद्दे पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना पर तीखा हमला बोला है।

Jan 11, 2026 07:42 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुरु तेग बहादुर मुद्दे पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना पर तीखा हमला बोला है। सचदेवा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं और अपनी घबराहट में उन्होंने पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी मार्लेना की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आतिशी विधानसभा में अपना बयान देने के फौरन बाद दिल्ली से गायब हो गई हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से स्पष्टीकरण के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन वे एक बार भी पेश नहीं हुईं। सचदेवा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता जांच और जवाबदेही से भाग रहे हैं।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, डरे हुए केजरीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई है। जिस दिन आतिशी ने टिप्पणी की, उसके तीन बाद विधानसभा सत्र चला। लेकिन ये घटना होते ही वो दिल्ली से गायब हो जोती है। विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस देते हैं लेकिन वो नहीं आती। इधर केजरीवाल पंजाब पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कराते हैं।

सचदेवा ने आगे कहा, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह का फैसला लेने का अधिकार स्पीकर को है। इसका फायदा मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने उठाया है। लेकिन ये आदत अब आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गई क्योंकि आतिशी इस बार बोलते समय ये भूल गईं कि खेल बदल चुका है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।