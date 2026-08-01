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अरविंद केजरीवाल ने E20 वाले मंच से किया ऐलान- हमारे बीच आए मोदी जी; फिर लगे ठहाके

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ई20 के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि पीएम मोदी भी कार्यक्रम में आए हैं। हांलांकि इसके बाद जो, उससे लोगों ने खूब ठहाके लगए। 

अरविंद केजरीवाल ने E20 वाले मंच से किया ऐलान- हमारे बीच आए मोदी जी; फिर लगे ठहाके
New Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) national convener Arvind Kejriwal during the 'National Town Hall Against E20', at the Constitution Club, in New Delhi, Saturday, Aug. 1, 2026. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI08_01_2026_000138A)

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को ई20 के खिलाफ नेशनल टाउनहॉल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं और उन्होंने उन्हें मंच पर भी आमंत्रित किया। दरअसल इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के नेता और मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला शामिल हुए थे। वह पीएम मोदी की मिमिक्री के लिए चर्चा में भी रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी उन्होंने पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए अरविंद केजरीवाल से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। उनकी बातों पर लोगों में खूब ठहाके भी लगे।

श्याम रंगीला को बुलाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों की बात सुनने के लिए पीएम मोदी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे निदेवन करता हूं कि वो मंच पर आएं। इस दौरान श्याम रंगीला ने तंज कसते हुए कहा, एक साल पहले पेट्रोल जिस रेट पर मिलता था, आपको ऐहसास नहीं था कि अच्छे दिन आ गए। अब हम आपकी आंखे खोलने के लिए ई20 लेकर आए और पेट्रोल का रेट बढ़ाया तो आपको अच्छे दिन नजर आने लगे।

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प्रदर्शन को लेकर पूछा सवाल

वहीं केजरीवाल ने पीएम मोदी ने नए वीडियो को लेकर भी उनसे सवाल किया औऱ पूछा कि ऐसा लगा था आप बस रो देंगे। इस पर श्याम रंगीला ने कहा, आपकी बात सही है और चुनाव होता तो मैं रो देता। लेकिन चुनाव नहीं थे। उनकी इस बात पर अरविंद केजरीवा भी हंसने लगे। वहीं केजरीवाल ने जब छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल किया तो श्याम रंगीला ने कहा, अगर बच्चे दो डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है। ये जवान लड़के हैं। नेता होते तो बिना डंडे के सुधार देता।

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ई20 पर क्या बोले केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कोई स्टडी नहीं कर रही है सिर्फ लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब तक E100 गाड़ियां बननी शुरू नहीं हो जातीं, तब तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां खरीदना बंद कर दें। सरकार इस मामले में कोई स्टडी नहीं कर रही है, बस इस मुद्दे के ठंडे पड़ने का इंतजार कर रही है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका को खुश करने के लिए देश के ऊपर जबरदस्ती इथेनॉल थोपा जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से तीन मांगे भी की है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। इसके अलावा ई-20 पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाए और शुद्ध पेट्रोल के दाम घटाए जाने चाहिए।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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