अरविंद केजरीवाल का इंस्टा अकाउंट बंद, Meta से कहा- PM मोदी के आगे इतना मत झुको
Arvind Kejriwal Instagram Account: आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनका इंस्टा अकाउंट बंद हो गया है। ई-20 पेट्रोल पर वो पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार पर हमलावर हैं।
Arvind Kejriwal Instagram Account: आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया है। उन्होंने मेटा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के आगे इतना मत झुको। केजरीवाल पिछले कुछ समय से ई20 पेट्रोल को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने पीएम आवास तक मार्च भी किया था।
अरविंद केजरीवाल ने X पर इंस्टा अकाउंट ब्लॉक की तस्वीर शेयर की। साथ में लिखा, “आपने मेरा अकाउंट क्यों बंद किया है? आपके कार्यालय की तरफ से मुझे बताया गया कि मेरा अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आखिर क्यों? आपकी तरफ से इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई गई है। इस संबंध में भेजे गए सभी ईमेल के जवाब में भी कोई स्पष्टता नहीं है। यह बेहद खराब है। हमारे प्रधानमंत्री के आगे इतना भी मत झुको, वरना एक दिन वह तुम्हें भारत में सिर्फ उनका ही अकाउंट चलाने की अनुमति देंगे।”
ई20 पेट्रोल पर सरकार पर हैं हमलावर
इससे पहले केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स(सियाम) को उस 'रिपोर्ट' को वापस लेने के लिए मजबूर किया, जिसमें कथित तौर पर ई20 ईंधन को लेकर चिंताएं जताई गई थीं। केजरीवाल के आरोप पर सियाम और केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रेस सम्मेलन में दावा किया कि सियाम ने 28 जुलाई को केंद्र को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि ई20 ईंधन में क्लोराइड और नमी की मात्रा अधिक होती है, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट ऑटोमोबाइल उद्योग के निकाय ने व्यापक अनुसंधान के बाद तैयार की थी।
100 लोगों के साथ पीएम आवास मार्च किया
अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों ई20 पेट्रोल के खिलाफ 100 लोगों के साथ पीएम आवास के लिए मार्च किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें फिरोजशाह मार्ग पर ही रोक दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का विरोध जारी रहेगा। लोगों से अपील की कि अगर वे इसे लागू होने से रोकना चाहते हैं, तो बड़ी संख्या में इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल हों।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन