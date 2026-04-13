सवाल यह नहीं है कि जज पक्षपाती हैं या नहीं, जज स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर केजरीवाल के मन में क्या आशंका

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में दायर अपनी याचिका पर खुद बहस की। केजरीवाल ने एक पिछले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सवाल यह नहीं है कि जज असल में पक्षपाती हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि मुकदमेबाज के मन में ऐसी आशंका है या नहीं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में दायर अपनी याचिका पर खुद बहस की। केजरीवाल ने एक पिछले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सवाल यह नहीं है कि जज असल में पक्षपाती हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि मुकदमेबाज के मन में ऐसी आशंका है या नहीं।

अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में मांग की है कि इस मामले में आप प्रमुख और अन्य लोगों के पक्ष में दिए गए 'डिस्चार्ज' के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका की सुनवाई से हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा खुद को अलग कर लें।

रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला बहस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के बावजूद उनके साथ 'दोषी' और 'भ्रष्ट' जैसा बर्ताव किया है। उन्होंने जस्टिस शर्मा के बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में चार बार शामिल होने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे मन में आशंका पैदा होती है। उन्होंने कहा कि पक्षपात की आशंका ही किसी मुकदमेबाज के लिए जज को सुनवाई से हटाने की मांग करने के लिए काफी है। 'रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ' के पिछले फैसले का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि जज असल में पक्षपाती हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि मुकदमेबाज के मन में ऐसी आशंका है या नहीं।

बेंच ने कहा कि खुद को सुनवाई से अलग करने का फैसला केवल दो आधारों पर ही लिया जाएगा। जज ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि आपको यह आशंका है कि मैं आपके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं अधिवक्ता परिषद जा रहा हूं और उन्हें (सीबीआई और ईडी को) सारी राहतें दे रहा हूं।

‘क्या कोई भी जज मामलों की सुनवाई कर पाएगा’ इस बीच, सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर बात की कि यह मामला आगे के लिए क्या मिसाल कायम करेगा। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि क्या मेरी लेडीशिप इस मामले की सुनवाई कर सकती हैं। बल्कि सवाल यह है कि अगर इस आधार पर जज खुद को सुनवाई से अलग करने लगें तो क्या कोई भी जज मामलों की सुनवाई कर पाएगा?

'क्या मुझे न्याय मिल पाएगा' केजरीवाल ने आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में जस्टिस शर्मा की मौजूदगी का जिक्र किया। केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस शर्मा की मौजूदगी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम एक खास विचारधारा से जुड़ा था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस विचारधारा को वे मानते हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, और हम खुले तौर पर इसका विरोध करते हैं। यह मामला राजनीतिक है। आपका चार बार पेश होना मेरे मन में एक आशंका पैदा करता है कि क्या मुझे न्याय मिल पाएगा।

‘क्या आप राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं’ आप प्रमुख ने बाद में इस बात की ओर भी इशारा किया कि अदालत ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं से किस तरह निपटा। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से यह मामला आगे बढ़ रहा है और एक और मामला भी, कोई भी दूसरा मामला इस गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। इन दोनों मामलों में प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल शामिल हैं। इस पर जज ने पूछा कि क्या वह राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि परिषद एक बार एसोसिएशन है। मेहता ने कहा कि अगर यह एक बार एसोसिएशन है तो मुख्य सवाल यह होगा कि अगर बार एसोसिएशन किसी माननीय जज को कानून के विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करता है तो क्या जज का मना करना उचित होगा? उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस संस्था से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है।

टिप्पणियां ही फैसले बन गईं केजरीवाल ने दलील दी कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पांच मामले आए थे, जिनमें उनकी जमानत अर्जी भी शामिल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन मामलों में की गई टिप्पणियां ही असल में फैसले बन गईं। केजरीवाल ने कहा कि मेरा मामला मेरी गिरफ्तारी से जुड़ा था। संजय सिंह, के. कविता और अमन ढल्ल की जमानत अर्जियों पर भी सुनवाई हुई थी। उन मामलों में इस अदालत ने जो टिप्पणियां कीं, वे असल में फैसलों के बराबर हैं। उन्होंने आगे कहा कि अदालत के लिए उन कारणों पर कोई अंतिम फैसला देना जरूरी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत ने उन मामलों से जुड़े कई बिंदुओं पर महज दो ही सुनवाइयों में अपना अंतिम फैसला सुना दिया।

'मुझे लगभग भ्रष्ट घोषित कर दिया गया था' केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि यह तय किया गया और एक फैसला दिया गया कि आप ने गोवा चुनावों में इस रकम का इस्तेमाल किया था और साथ ही यह भी जोड़ा कि उन्हें लगभग भ्रष्ट घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक मुद्दा जो उठाया गया था, वह सरकारी गवाह से जुड़ा था। इस पर भी आपने एक निष्कर्ष दिया। इस पर भी एक अंतिम निष्कर्ष दिया गया। मुझे लगभग दोषी घोषित कर दिया गया था। बस सजा सुनाया जाना ही बाकी था।

तथ्यों को छिपाने का आरोप केजरीवाल की बात का जवाब देते हुए एसजी मेहता ने कहा कि कानून के मुताबिक जज के लिए इस मुद्दे की जांच करना जरूरी था। उन्होंने आगे तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि माई लेडी का आदेश (जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया गया था), और इस बेंच द्वारा पारित विश्वास करने का कारण वाला आदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराया जा चुका है। उनमें से किसी ने भी (आवेदकों ने) इस बात का जिक्र नहीं किया।

केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरी ओर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष इस अदालत के निष्कर्षों से पूरी तरह विपरीत थे। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से सीबीआई ने गवाहों को सरकारी गवाह बनाया, उनका यह रवैया पहले से तय नतीजे को साबित करने के मकसद से था। आखिरकार, ट्रायल कोर्ट ने मुझे पूरी तरह से बरी कर दिया।

कोर्ट अपनी पिछली टिप्पणियों पर कायम आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश तीन महीने की सुनवाई के बाद दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब मेरा मामला पहले आपके सामने आया था तो आपने कहा था कि गवाहों के बयान मान्य हैं। लेकिन यहां सिर्फ पांच मिनट की सुनवाई के बाद आपने कहा कि गवाहों के बयानों पर ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां गलत हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह बात चिंताजनक है। साथ ही यह भी कहा कि कोर्ट अभी भी अपनी पिछली टिप्पणियों पर कायम है।

ईडी के पक्ष में दिए गए आदेश पर भी सवाल केजरीवाल ने 9 मार्च को कोर्ट द्वारा ईडी के पक्ष में दिए गए आदेश पर भी सवाल उठाया। केजरीवाल ने दलील दी कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे और इससे जनता को एक संदेश जाएगा।