arvind kejriwal go punjab tomorrow visit punjab flood affected areas and meet people many aap leaders from delhi reached पंजाब की मदद को दिल्ली से पहुंच रहे AAP नेता, केजरीवाल भी जाएंगे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsarvind kejriwal go punjab tomorrow visit punjab flood affected areas and meet people many aap leaders from delhi reached

पंजाब की मदद को दिल्ली से पहुंच रहे AAP नेता, केजरीवाल भी जाएंगे

केजरीवाल ने घोषणा की थी कि पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के अलावा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पंजाब में लोगों की मदद में लगे हुए हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, पीटीआईWed, 3 Sep 2025 03:56 PM
share Share
Follow Us on
पंजाब की मदद को दिल्ली से पहुंच रहे AAP नेता, केजरीवाल भी जाएंगे

पंजाब के लिए यह समय विशाल संकट के समान है। 100 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं, 2.56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और 29 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मॉनसूनी आफत इस तरह काल बनकर टूट पड़ेगी,इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। पंजाब सरकार ने स्थिति को देखते हुए 7 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने निर्णय लिया है तो वहीं पीएम मोदी ने भी चीन-जापान के दौरे से लौटते ही सीएण भगवंत मान को फोन घुमाया। पंजाब में आप की सरकार है,इसके चलते दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। अब पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल भी पंजाब जाएंगे। गुरुवार को वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे।

पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बुधवार को एक ट्रक राहत सामग्री लेकर पंजाब के लिए रवाना हुए। सौरभ भारद्वाज के अलावा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पंजाब में लोगों की मदद में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज गोपाल ढांडा ने बताया कि पंजाब में इस समय बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। पंजाब ने ऐसी त्रासदी पिछले 5 दशक में नहीं देखी है। अरविंद केजरीवाल कल पंजाब जा रहे हैं, वहां वो लोगों से मिलकर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। दिल्ली से भी हमारे MLA और नेता राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं।

इस आपदा को एक अभूतपूर्व संकट बताते हुए केजरीवाल ने एक भावनात्मक अपील जारी की है। उन्होंने देश के लिए पंजाब के बेमिसाल बलिदानों को याद करते हुए सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और खासकर केंद्र सरकार से अपील की कि वे राजनीति से ऊपर उठकर बाढ़ प्रभावित पंजाब को दिल खोलकर समर्थन दें। आप (AAP) प्रमुख ने यह भी घोषणा की कि पार्टी के सभी सांसद और विधायक एक महीने का वेतन पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्री, विधायक और आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिन-रात जमीन पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक खाना, दवाइयां और बचाव सेवाएं पहुंच सकें। वहीं, आम पंजाबी भी इस मुश्किल घड़ी में एक-दूसरे की मदद करके इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें पठानकोट जिले में हुई हैं। इस बाढ़ से 2.56 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सोमवार शाम को चीन में SCO शिखर सम्मेलन से दिल्ली लौटते ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की। उन्होंने बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली और राज्य को हरसंभव मदद का भरोसा दिया। एक अधिकारी ने बताया, "दिल्ली पहुंचते ही, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन करके पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर चर्चा की। उन्होंने राज्य को हर तरह की मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है।"