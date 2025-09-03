पंजाब की मदद को दिल्ली से पहुंच रहे AAP नेता, केजरीवाल भी जाएंगे

केजरीवाल ने घोषणा की थी कि पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के अलावा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पंजाब में लोगों की मदद में लगे हुए हैं।

पंजाब के लिए यह समय विशाल संकट के समान है। 100 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं, 2.56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और 29 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मॉनसूनी आफत इस तरह काल बनकर टूट पड़ेगी,इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। पंजाब सरकार ने स्थिति को देखते हुए 7 सितंबर तक स्कूलों को बंद रखने निर्णय लिया है तो वहीं पीएम मोदी ने भी चीन-जापान के दौरे से लौटते ही सीएण भगवंत मान को फोन घुमाया। पंजाब में आप की सरकार है,इसके चलते दिल्ली से भी आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। अब पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल भी पंजाब जाएंगे। गुरुवार को वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे।

पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बुधवार को एक ट्रक राहत सामग्री लेकर पंजाब के लिए रवाना हुए। सौरभ भारद्वाज के अलावा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पंजाब में लोगों की मदद में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज गोपाल ढांडा ने बताया कि पंजाब में इस समय बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, लोग एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। पंजाब ने ऐसी त्रासदी पिछले 5 दशक में नहीं देखी है। अरविंद केजरीवाल कल पंजाब जा रहे हैं, वहां वो लोगों से मिलकर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। दिल्ली से भी हमारे MLA और नेता राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं।

इस आपदा को एक अभूतपूर्व संकट बताते हुए केजरीवाल ने एक भावनात्मक अपील जारी की है। उन्होंने देश के लिए पंजाब के बेमिसाल बलिदानों को याद करते हुए सभी राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और खासकर केंद्र सरकार से अपील की कि वे राजनीति से ऊपर उठकर बाढ़ प्रभावित पंजाब को दिल खोलकर समर्थन दें। आप (AAP) प्रमुख ने यह भी घोषणा की कि पार्टी के सभी सांसद और विधायक एक महीने का वेतन पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्री, विधायक और आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिन-रात जमीन पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक खाना, दवाइयां और बचाव सेवाएं पहुंच सकें। वहीं, आम पंजाबी भी इस मुश्किल घड़ी में एक-दूसरे की मदद करके इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं।