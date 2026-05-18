दीपक सिंगला को केजरीवाल ने दी 'क्लीनचिट', कहा- गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि...
ईडी ने गोवा में छापेमारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2024 में भी जांच के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारा था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली और गोवा में छापेमारी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगला दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र से आप के उम्मीदवार थे। ईडी ने 2024 में भी जांच के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारा था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है।
अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने के बाद सिंगला को गिरफ्तार किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दीपक सिंगला को निर्दोष बताया है। उन्होंने दावा किया कि दीपक को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था और बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया।
सिंगला को लेकर केजरीवाल का बड़ा दावा
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, दीपक सिंगला को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि उसने कोई गलत काम किया है। बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा था और उसने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया। दीपक बहादुर है और देश के लिए लड़ रहा है।
दीपक सिंगला की टीम ने क्या कहा
दीपक सिंगला की गिरफ्तारी के बाद उनकी टीम ने भी एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, गोवा में आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती ताकत और जनता के बढ़ते समर्थन से घबराकर आज सुबह मेरे घर पर ED की छापेमारी हो रही है। यह कार्रवाई सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता की आवाज़ दबाने की कोशिश है, ताकि हम डर जाएं और झुक जाएं। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं न डरेंगे, न झुकेंगे, और न ही जनता की आवाज उठाना बंद करेंगे। भाजपा अपनी तोता-मैना एजेंसियों के दम पर विपक्ष को दबाना चाहती है, लेकिन सच और संघर्ष की लड़ाई जारी रहेगी।
सौरभ भारद्वाज ने बताया चुनाव वाला कनेक्शन
वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस छापेमारी को चुनाव जोड़ते हुए दावा किया है कि छापेमारी इसलिए की गई है क्योंकि गोवा और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में 2025 में चुनाव हुए थे और तीन साल, 2022, 2023 और 2024 तक, ED और CBI की सारी कार्रवाई दिल्ली के नेताओं पर केंद्रित थी। हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, एक सांसद को गिरफ्तार किया गया और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया गया। अब पंजाब और गोवा में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पंजाब में छापेमारी शुरू हो गई है।
उन्होंने आगे कहा, पंजाब में हमारे एक मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और हमारे अन्य नेताओं के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। इसी तरह, अब गोवा के सह-प्रभारी दीपक सिंगला के गोवा स्थित आवास और दिल्ली स्थित परिसरों पर भी छापेमारी की जा रही है। पूरा देश खुलेआम देख रहा है कि जहां भी चुनाव होते हैं, ED और CBI वहां जाकर विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लेती हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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