इतना अहंकार ठीक नहीं; अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को किस बात की दे दी सलाह
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इथेनॉल पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जनता की बात ना सुनने का आरोप लगाया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इथेनॉल के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार घेरते नजर आ रहा है। एक बार फिर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए एक सलाह भी दी है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में सरकार जनता की बात नहीं मान रही। उन्होंने इस सरकार का अहंकार करार दिया है।
केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैंने हरदीप पुरी जी के इंटरव्यू सुने। वह इथेनॉल के मुद्दे पर सफाई दे रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि लोगों को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। वह कह रहे हैं कि ई20 सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारी गाड़ी की माइलेज खराब हो रही है, वह कहते हैं हम नहीं मानते। केजरीवाल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। जब इतने करोड़ो लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनकी बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुना, नहीं तो ये ठीक नहीं है।
तेल कंपनियों को मुनाफा देने का लगाया था आरोप
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेल कंपनियों को अनुचित मुनाफा कमाने का मौका दे रही है और ईंधन की कीमतों में कमी की जानी चाहिए।केजरीवाल ने कहा कि सरकार को पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 82 रुपए प्रति लीटर करनी चाहिए।
पेट्रोल का दाम घटाकर 82 रुपए करने की मांग
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत घटी है, लेकिन भारत में इस साल मई से पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। मेरी मांग है कि पेट्रोल का दाम घटाकर 82 रुपए प्रति लीटर किया जाए और डीजल की कीमत भी कम की जाए। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई जाती हैं तो महंगाई भी कम होगी।
केजरीवाल ने कहा, 2014 से अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कम-से-कम छह बार गिरावट आई, लेकिन सरकार ने देश में पेट्रोल के दाम नहीं घटाए। उन वर्षों में कमाए गए 'बंपर मुनाफे' का क्या किया गया? कंपनियों को अनुचित मुनाफा नहीं कमाने देना चाहिए, लेकिन मौजूदा ऊंची कीमतों के कारण यही हो रहा है।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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