Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इतना अहंकार ठीक नहीं; अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को किस बात की दे दी सलाह

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इथेनॉल पर केंद्र सरकार को घेरते हुए जनता की बात ना सुनने का आरोप लगाया है।

इतना अहंकार ठीक नहीं; अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को किस बात की दे दी सलाह

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इथेनॉल के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार घेरते नजर आ रहा है। एक बार फिर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए एक सलाह भी दी है। उन्होंने दावा किया है कि इस मामले में सरकार जनता की बात नहीं मान रही। उन्होंने इस सरकार का अहंकार करार दिया है।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, मैंने हरदीप पुरी जी के इंटरव्यू सुने। वह इथेनॉल के मुद्दे पर सफाई दे रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि लोगों को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। वह कह रहे हैं कि ई20 सस्ता नहीं दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं हमारी गाड़ी की माइलेज खराब हो रही है, वह कहते हैं हम नहीं मानते। केजरीवाल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। जब इतने करोड़ो लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनकी बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों की आवाज सुना, नहीं तो ये ठीक नहीं है।

तेल कंपनियों को मुनाफा देने का लगाया था आरोप

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेल कंपनियों को अनुचित मुनाफा कमाने का मौका दे रही है और ईंधन की कीमतों में कमी की जानी चाहिए।केजरीवाल ने कहा कि सरकार को पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 82 रुपए प्रति लीटर करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:82 रुपये लीटर मिले पेट्रोल, E20 वाला तो 70 का; अरविंद केजरीवाल का क्या गणित

पेट्रोल का दाम घटाकर 82 रुपए करने की मांग

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत घटी है, लेकिन भारत में इस साल मई से पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। मेरी मांग है कि पेट्रोल का दाम घटाकर 82 रुपए प्रति लीटर किया जाए और डीजल की कीमत भी कम की जाए। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई जाती हैं तो महंगाई भी कम होगी।

ये भी पढ़ें:आपने झूठ क्यों बोला...; E20 पर अरविंद केजरीवाल ने अब चिट्ठी भेजकर 2 सवाल भी पूछे

केजरीवाल ने कहा, 2014 से अब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कम-से-कम छह बार गिरावट आई, लेकिन सरकार ने देश में पेट्रोल के दाम नहीं घटाए। उन वर्षों में कमाए गए 'बंपर मुनाफे' का क्या किया गया? कंपनियों को अनुचित मुनाफा नहीं कमाने देना चाहिए, लेकिन मौजूदा ऊंची कीमतों के कारण यही हो रहा है।

ये भी पढ़ें:अरविंद केजरीवाल को क्यों BJP याद दिलाने लगी नई दिल्ली सीट की हार?

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।