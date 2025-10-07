अरविंद केजरीवाल को मिला नया बंगला, अब यहां होगा AAP के मुखिया का ठिकाना; कौन-कौन पड़ोसी

Arvind Kejriwal Bungalow : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नया बंगला मिल गया है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 95, लोधी एस्टेट स्थित बंगला आवंटित किया गया है। यह आवंटन दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुआ है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नया बंगला मिल गया है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 95, लोधी एस्टेट स्थित बंगला आवंटित किया गया है। यह आवंटन दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुआ है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोमवार को बंगले का दौरा किया था। केजरीवाल से पहले पूर्व आईपीएस अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता इकबाल सिंह लालपुरा भी 95 लोधी एस्टेट बंगले में रह चुके हैं।

हाईकोर्ट ने बंगला आवंटन में देरी की आलोचना की थी और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा सरकारी आवासों के प्रबंधन में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया था। अदालत केजरीवाल के लिए केंद्र में स्थित आवास की मांग करने वाली ‘आप’ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने 16 सितंबर को केंद्र सरकार की टालमटोल वाले रवैये की आलोचना करते हुए कहा था कि आवंटन प्रक्रिया सभी के लिए मुफ्त प्रणाली जैसी है और इसमें आवास आवंटन को चुनिंदा रूप से प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

केजरीवाल ने मांगा था 35 लोधी एस्टेट बंगला यह मामला तब सुर्खियों में आया जब बीएसपी सुप्रीम मायावती द्वारा मई में खाली किया गया 35 लोधी एस्टेट स्थित टाइप-VII बंगला 'आप' के प्रस्ताव के बावजूद केजरीवाल के बजाय एक केंद्रीय राज्य मंत्री को दे दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र को रिकॉर्ड जमा करने और अपनी प्राथमिकता को जायज ठहराने के लिए कारण बताने निर्देश दिया था।

इस मामले की जानकारी रखने अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल ने मायावती के आवास के बराबर आवास की मांग की थी। हालांकि, यह नियम है कि पार्टी अध्यक्षों को आवास तभी मिलेगा, जब उन्हें पहले से कोई आवास न आवंटित हो।

एक सूत्र ने कहा, "इस नियम का लाभ केवल मायावती और केजरीवाल को ही मिलता है।" उन्होंने आगे बताया कि केजरीवाल की याचिका में समान आकार के घर की मांग की गई थी।