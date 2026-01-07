Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsarvind kejriwal ged relief in defacing public property case by delhi court
अरविंद केजरीवाल को डिफेसमेंट केस में बड़ी राहत, अदालत ने खारिज कर दी याचिका

अरविंद केजरीवाल को डिफेसमेंट केस में बड़ी राहत, अदालत ने खारिज कर दी याचिका

संक्षेप:

दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दाखिल उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें उन पर 2019 में द्वारका में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। 

Jan 07, 2026 11:54 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालन ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ दाखिल उस शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें उन पर 2019 में द्वारका में कई स्थानों पर बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि मामले में पहले ही पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर शिकायत का निस्तारण कर दिया। शिकायत में केजरीवाल पर 2019 में द्वारका में कई स्थानों पर बड़े बैनर और होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में द्वारका दक्षिण पुलिस थाने की ओर से पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। यही नहीं पुलिस ने पिछले साल चार दिसंबर को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।

अदालत ने आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने सूचित किया है कि प्राथमिकी दर्ज होने के मद्देनजर मौजूदा शिकायत में दी गई राहत की पूर्ति हो गई है। इससे पहले अदालत ने यह मानते हुए कि बैनर या होर्डिंग लटकाना संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा है, द्वारका दक्षिण पुलिस थाने के थाना प्रभारी को संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा-3 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।