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हट जाइए क्योंकि आपके बच्चे...; जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ केजरीवाल की नई दलील

Apr 15, 2026 09:59 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने खिलाफ केस से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटवाने के लिए नई दलील हाई कोर्ट में पेश कर दी है।

हट जाइए क्योंकि आपके बच्चे...; जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ केजरीवाल की नई दलील

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने खिलाफ केस से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटवाने के लिए नई दलील हाई कोर्ट में पेश कर दी है। उन्होंने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करते हुए जस्टिस शर्मा के बच्चों के सरकारी वकीलों के पैनल में होने का हवाला देकर जज से हट जाने की अपील की है।

अरविंद केजरीवाल ने इसे 'हितों के टकराव' का सीधा और गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल काउंसिल में हैं, इसलिए उन्हें केस की सुनवाई से हट जाना चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि चूंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आबकारी नीति केस में सीबीआई की तरफ से पेश होते हैं और वह पैनल काउंसिल को केस भी आवंटित करते हैं, यह सीधे और गंभीर हितों के टकराव की आशंका जाहिर होती है।

गौरतलब है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कथित शराब घोटाले से जुड़े उस केस की सुनवाई कर रही हैं, जिसमें सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप मुक्त करार दिए गए अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य ने हाई कोर्ट से मांग की है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा खुद को इस केस से अलग कर लें। केजरीवाल ने इससे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखकर भी यह मांग की थी। इसके अलावा उनकी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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