Hindi News एनसीआर AAP Live: अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता करेंगी PC, बड़े खुलासे का है दावा; कोर्ट पर भी नजर LIVE UPDATES रिफ्रेश AAP Live: अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता करेंगी PC, बड़े खुलासे का है दावा; कोर्ट पर भी नजर AAP Live: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को आh और बीजेपी समर्थक सड़क पर उतर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था।

New Delhi, India - March 26, 2024: Security personnel detain AAP workers during their protest outside Patel Chowk metro station against the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal in New Delhi, India, on Tuesday, March 26, 2024. (Photo by Arvind Yadav/ Hindustan Times)

Published By: Sneha Baluni लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 27 Mar 2024 10:09 AM दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए आप कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली में मंगलवार को सड़कों दो पार्टियों के प्रदर्शन की वजह से वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ा। बुधवार को हाईकोर्ट केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं 12 बजे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। माना जा रहा है कि कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। इसके अलावा आप समर्थक वकील भी प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ता मंगलवार को दिल्ली गेट के पास पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए सचिवालय की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस ने पानी की बौछार करते हुए करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया। इस बीच, केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री ईडी की हिरासत से दूसरा आदेश जारी किया। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर करने का निर्देश दिया। यहां पढ़े इससे जुड़े सभी अपडेट्स- Wed, 27 Mar 2024 10:09 AM Wed, 27 Mar 2024 10:09 AM AAP Live: विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया AAP Live: आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सदन के विशेष सत्र में दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा होगी। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक को लेकर मिल रही शिकायतों की रिपोर्ट के साथ उससे निपटने के लिए बनाई गई कार्ययोजना के साथ तलब किया है। विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। Wed, 27 Mar 2024 10:06 AM Wed, 27 Mar 2024 10:06 AM AAP Live: आप समर्थित वकीलों के प्रदर्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में शिकायत AAP Live: ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की अदालतों में आप लीगल सेल के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ वकील वैभव सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, 'मेरा पत्र आप के लीगल सेल द्वारा विरोध प्रदर्शन के संबंध में है। उन्होंने आज दोपहर 12.30 बजे दिल्ली की सभी अदालतों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। मैंने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए शिकायत की है। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए अदालतें राजनीतिक युद्ध का मैदान नहीं बन सकती हैं।' Wed, 27 Mar 2024 10:01 AM Wed, 27 Mar 2024 10:01 AM AAP Live: आप नेता के ठिकानों पर ईडी रेड प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली-एनसीआर में आप नेता दीपक सिंगला के आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। सिंघला विश्वास नगर से चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले हाल ही में मटियाला से विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। Wed, 27 Mar 2024 09:55 AM Wed, 27 Mar 2024 09:55 AM AAP Live: आप समर्थक वकीलों का कोर्ट में विरोध प्रदर्शन का आह्वान AAP Live: आम आदमी पार्टी के लीगल सेल की ओर से दिल्ली की अदालतों में विरोध प्रदर्शन के आह्वान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस से शिकायत की गई है। वकील के एक पत्र में कहा गया है, 'राजनीतिक दलों के लिए अदालत परिसर को युद्ध के मैदान की तरह इस्तेमाल करना पेशेवर एथिक्स का घोर उल्लंघन है। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के निर्देशों का भी उल्लंघन है।' शराब नीति से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने बुधवार दोपहर 12.30 बजे दिल्ली की कोर्ट में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। Wed, 27 Mar 2024 09:45 AM Wed, 27 Mar 2024 09:45 AM AAP Live: सुनीता करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस AAP Live: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बुधवार को 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि वे एख बार फिर सीएम का संदेश दिल्लीवासियों को सुनाएंगी। पिछली बार उन्होंने बताया था कस्टडी में रहते हुए भी केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता है। उन्होंने अपने वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया था।