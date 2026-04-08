चुनाव आयोग के ट्वीट की ये भाषा? 1 लाइन पढ़ते ही भड़के केजरीवाल, BJP पर लगाया बड़ा आरोप
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग द्वारा किए गए ट्वीट की एक लाइन पढ़ते ही फायर हो गए। उन्होंने ECI पर हमलावर होते हुए कहा- इतने अहम संस्थान की इज़्ज़त तो सरेआम मत उछालिये। जानिए क्या है पूरा मामला…
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग द्वारा किए गए ट्वीट की एक लाइन पढ़ते ही फायर हो गए। उन्होंने ECI पर हमलावर होते हुए कहा- "इतने अहम संस्थान की इज़्ज़त तो सरेआम मत उछालिये।" आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के आधिकारिक एक्स हेंडल से ऐसा क्या ट्वीट किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने संस्था पर भाजपा के निर्देशन और अंडर में काम करने जैसा गंभीर आरोप लगा दिया।
ECI द्वारा लिखी 1 लाइन से भड़क गए केजरीवाल
सबसे पहले आपको ECI द्वारा किए गए ट्वीट के बारे में बताते हैं। बंगाल चुनाव के मद्देनजर ECI की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। इसमें निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने जैसी बात कही गई है, लेकिन उसमें लिखी पहली ही लाइन पर अरविंद केजरीवाल फायर हो गए हैं। ट्वीट के शुरूआती लाइन के शब्द हैं- "चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक।" इस ट्वीट में एक फोटो भी शेयर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत 2 अन्य अधिकारी भी बैठे दिखाई देते हैं।
केजरीवाल, संस्थान की इज़्ज़त तो सरेआम मत उछालिये
ट्वीट पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा- "अब ये कहने की भी ज़रूरत नहीं कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग ज़ाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज़्ज़त तो सरेआम मत उछालिये।"
ECI का पूरा ट्वीट
ECI के पूरे ट्वीट की बात करें तो उसमें लिखा है- “चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव: भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे।”
ECI के ट्वीट पर यूजरों ने भी उठाए सवाल
ECI के इस ट्वीट पर केवल अरविंद केजरीवाल ने ही आपत्ति नहीं जताई है। अन्य लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। अरविंद नामक यूजर ने लिखा- बीजेपी और चुनाव आयोग का हैंडल कोई एक ही व्यक्ति ऑपरेट करता है या कोई और गड़बड़ है? अशरफ हुसैन ने लिखा- केवल एक पार्टी का नाम लिखा गया है, क्यों?
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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