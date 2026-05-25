जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पूरी की मुराद तो मान गए अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया ने भी ‘हां’
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक कथित शराब घोटाले से जुड़ी सुनवाई में अब शामिल होने को तैयार हो गए हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के अलग हो जाने के बाद तीनों आप नेताओं ने अपना इरादा बदल लिया है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मुराद पूरी कर दी तो आखिरकर अरविंद केजरीवाल भी मान गए हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के कथित शराब घोटाले से जुड़े केस से अलग हो जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सुनवाई में शामिल होने के राजी हो गए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बाद अब जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने इस केस की सुनवाई हो रही है। केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठ ने सुनवाई में शामिल होने के लिए हामी भर दी है।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को सीबीआई की ओर से दी गई चुनौती के मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया था। जस्टिस जैन ने इस बात का जिक्र किया कि केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक की ओर से तीन वकालतनामा प्राप्त हुए हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अब 16 जुलाई की तारीख तय की है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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