हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं; रेखा गुप्ता पर हुए अटैक पर आया केजरीवाल का रिएक्शन
आप के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आज सुबह जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। आरोपी को पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी गुजरात के राजकोट का है और खुद का नाम राजेश भाई सकरिया बताया। रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन आया है। केजरीवाल ने कहा कि विचारों का मतभेद स्वीकार्य है,लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।
आप के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों।
आम आदमी पार्टी के और नेताओं ने भी इस हमले की निंदा की है। नेता प्रतिपक्ष और कालकाजी विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा की और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे दिल्ली का नेतृत्व करती हैं। यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर वह राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, तो और कौन सुरक्षित है? देवेन्द्र यादव ने एएनआई को बताया, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पूरे दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। यह घटना महिला सुरक्षा को भी उजागर करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो एक आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित हो सकती है?"