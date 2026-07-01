'मेरे पास राम मंदिर से जुड़ी पक्की जानकारी', अरविंद केजरीवाल ने फांसी की मांग दोहराई
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनके पास राम मंदिर चोरी मामले में पुख्ता जानकारी है। उन्होंने कहा है कि वे बुधवार को इसकी पूरी जानकारी देंगे। उन्होंने चंदे में कथित हेराफेरी में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग एक बार फिर दोहराई।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने श्री राम मंदिर से जुड़ी जानकारी की पुष्टि कर ली है। शुरुआत में उन्हें इसकी सच्चाई पर शक था। उन्होंने कहा है कि वे बुधवार को इसकी पूरी जानकारी देंगे।
एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे श्री राम मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी मिली थी। शुरू में मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में मैंने उस जानकारी की पुष्टि की है और वह सच है। आज मैं दोपहर एक बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगा।
बड़े नामों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग
इससे पहले शनिवार को केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर के पदाधिकारियों के खिलाफ नहीं, बल्कि बड़े नामों के खिलाफ भी होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ जूनियर पदाधिकारियों को निशाना बनाने से जनता की चिंताएं दूर नहीं होंगी। शीर्ष पर बैठे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
इस्तीफे से कोई फायदा नहीं होगा
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम बड़े नामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। सिर्फ छोटे नामों की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। जो बड़े नाम इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबरों पर केजरीवाल ने कहा कि इस्तीफे से कोई फायदा नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा कि इस बारे में अफवाहें हैं। असलियत किसी को नहीं पता। इस्तीफे से कोई फायदा नहीं होगा। चोरी में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
योगी जी के खिलाफ भी साजिश रच रहे
केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 'चंदा चोर' योगी जी के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं। वे योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए, मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि वे इस महापाप का हिस्सा न बनें। जिन लोगों ने भगवान राम के धाम को लूटा है, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए।
आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा
सोमवार को अयोध्या की एक स्थानीय अदालत ने कथित चंदा घोटाले के सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत का यह फैसला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में वित्तीय गड़बड़ी और चंदे व चढ़ावे के पैसे के गलत इस्तेमाल की रिपोर्टों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की गहन जांच के बाद आया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।