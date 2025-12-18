Hindustan Hindi News
मेरी सरकार के समय दिल्ली में इतना भयानक प्रदूषण नहीं था: अरविंद केजरीवाल

संक्षेप:

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 साल दिल्ली में हमारी सरकार रही, कभी इतना भयानक प्रदूषण नहीं देखा, फिर भी हमने कड़े कदम उठाए। आज हाल ये है कि BJP सरकार ऑफिशियल AQI तक मैनेज करने में लगी है।

Dec 18, 2025 03:48 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में पलूशन का हाल किसी से छिपा नहीं है। चारों और धुंध की चादर, स्मॉग और कोहरे के बीच दिल्लीवाले अंतर नहीं कर पा रहे। बाहर निकलो तो हर सांस पर जहरीली हवा भारी पड़ रही है। रेखा गुप्ता सरकार ने बुधवार को इसके खिलाफ कई कदम उठाए हैं पर अभी भी हालत जस की तस है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि जब हमारी सरकार थी तब राजधानी ने इतना भयानक प्रदूषण नहीं देखा था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 10 साल दिल्ली में हमारी सरकार रही, कभी इतना भयानक प्रदूषण नहीं देखा, फिर भी हमने कड़े कदम उठाए। आज हाल ये है कि BJP सरकार ऑफिशियल AQI तक मैनेज करने में लगी है। जिस देश की राजधानी गैस चैंबर बन जाए और प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई सरोकार ही न हो, वहां साफ हवा कैसे मिलेगी?

अरविंद केजरीवाल ने हमला जारी रखते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पलूशन को कम करने के बजाय एक्यूआई से छेड़छाड़ कर रही है, मशीनों के पास पानी छिड़क कर उसे कम किया जा रहा है फिर भी 400-450 से नीचे नहीं जा पा रहा है। असली AQI 700-800 होगा,पूरा दमघोंटू वातावरण है। काफी दिनों तक ग्रैप-4 नहीं लागू किया, कागजों में लागू किया पर असल में बाद में लागू हुआ। निर्माण कार्य हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग अपनी सरकार के समय कई कदम उठाते थे।

केजरीवाल ने आगे कहा कि सबसे खतरनाक बात है पीएम मोदी का पलूशन के मुद्दे पर एक शब्द न बोलना। इतना सब हो गया पर पीएम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार सक्रिय रूप से इसके बारे में काम करेगी। चीन के बीजिंग का उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वहां की सरकार ने कम से कम करके दिखाया, यहां दिल्ली और केंद्र सरकार की कोई नियति ही नहीं नजर आती।

