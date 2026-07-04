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‘सोने की राम चरित मानस भी गायब'; अरविंद केजरीवाल बोले- महापाप किया है

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भगवान राम को चढ़ाई गए एक किलो सोने की राम चरित मानस भी गायब हो गई है। उन्होंने इसे महापाप करार दिया है। 

‘सोने की राम चरित मानस भी गायब'; अरविंद केजरीवाल बोले- महापाप किया है

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हैं। वह इस चोरी के मामले में बीजेपी पर निशाना साध ताकतवर लोगों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच उन्होंने इस चोरी को महापाप बताते हए कहा है कि भगवान राम को चढ़ाई गई एक किलो सोने की राम चरित मानस भी गायब हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा,पूर्व गृह सचिव द्वारा पूरी श्रद्धा से चढ़ाई गई एक किलो सोने की राम चरित मानस भी गायब है। चंदा चोरों ने महापाप किया है।

ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश का दावा

इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि इस पूरे मामले में संलिप्त ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंदिर को मिले दान की कथित चोरी की जारी जांच पर भी सवाल उठाए थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर में भक्तों आभूषण, चांदी की ईंटें, नकदी और सहित अन्य कीमती सामान चढ़ाए थे, जो चोरी हो गईं। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि घोटाले के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2021 से ही वित्तीय अनियमितताएं हो रही थीं। केजरीवाल ने कहा, भगवान राम के हर भक्त के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। आज पूरा देश यह जानना चाहता है कि वे ताकतवर लोग कौन हैं जिन्हें बचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को दबाने की कोशिश के तहत सबूत नष्ट किए जा रहे हैं और गवाहों को डराया-धमकाया जा रहा है।

केजरीवाल ने उन दावों को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने दावा किया, लोगों को भरोसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा था। मंदिर ट्रस्ट का गठन उनकी अगुवाई में हुआ था और हर सदस्य उनकी पसंद का था। यह संभव नहीं है कि उनकी जानकारी के बिना इतने सालों तक ऐसी गतिविधियां चलती रहीं। केजरीवाल ने मंदिर के लिए जमीन की खरीद से जुड़े पुराने आरोपों का ज़िक्र करते हुए दावा किया कि ट्रस्ट ने जमीन की खरीद वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा कीमत पर की। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों के ठेकों में कमीशन दिया गया और दावा किया कि कई बार चढ़ावे की चोरी सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई।

'8 महीने का सीसीटीवी फुटेज खत्म'

केजरीवाल ने दावा किया कि चोरी की जो घटनाएं सामने आई हैं, वे महज बानगी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आठ महीने का सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया गया है। आप नेता ने जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मामले की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच टीम (एसआईटी) के पास कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि इसे प्राथमिकी दर्ज किए बिना ही गठित किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि एसआईटी न तो संदिग्धों को गिरफ़्तार कर सकी, न ही तलाशी ले सकी और न ही समन जारी कर सकी। उन्होंने कहा कि ज़मीन से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के लिए बनाई गई पिछली एसआईटी भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भले ही निचले स्तर के आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लगभग 80 लाख रुपये बरामद किए गए, लेकिन बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। केजरीवाल ने कहा,''हम यह आरोप नहीं लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक कोई पैसा पहुंचा। हमारे पास ऐसा दावा करने के लिए कोई सबूत नहीं है। लेकिन घटनाक्रम संकेत देते हैं कि इसमें संलिप्त लोगों को बचाने और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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