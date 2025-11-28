Hindustan Hindi News
एयर प्यूरीफायर से तुरंत हटे 18% GST, अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग

संक्षेप:

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एयर प्यूरीफायर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगाए गए 18% जीएसटी को तत्काल हटाने की अपील की है।

Fri, 28 Nov 2025 01:05 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एक खास अपील की है। उन्होंने एयर प्यूरीफायर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगाए गए 18 प्रतिशत जीएसटी को तत्काल हटाने की अपील की है। केजरीवाल का कहना है कि जहरीली हवा से जूझ रही जनता को साफ हवा और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी भारी कर देना सरासर अन्याय है।

केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में वायु प्रदूषण जानलेवा स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में लोग अपने परिवार को प्रदूषण से बचाने के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस आवश्यक उपकरण पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगने के कारण उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार प्रदूषण का कोई समाधान नहीं दे पा रही, तो कम से कम लोगों को अपनी सुरक्षा के उपाय लेने से क्यों रोका जा रहा है।

साफ हवा-साफ पानी को बुनियादी अधिकार बताया

केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि साफ हवा और साफ पानी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में असमर्थ है, तो कम से कम उन उपकरणों पर कर का बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए जो लोग स्वयं अपने परिवार की रक्षा के लिए खरीदते हैं। वॉटर प्यूरीफायर पर भी इसी तरह का कर लगना एक और उदाहरण है, जहां बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों को कर चुकाना पड़ रहा है।

जीएसटी हटाने की मांग पर जोर

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से स्पष्ट अपील की है कि एयर प्यूरीफायर और वॉटर प्यूरीफायर पर लगे 18 प्रतिशत जीएसटी को तुरंत समाप्त किया जाए। उनका कहना है कि प्रदूषण से निपटने का समाधान देने में असमर्थता को स्वीकार करना होगा, लेकिन इसके साथ ही जनता पर अनावश्यक कर लगाकर उनकी परेशानी को और बढ़ाना उचित नहीं है।

यह मांग उस समय सामने आई है जब दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में सर्दियों के मौसम में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर को पार कर जाता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
