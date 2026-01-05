केजरीवाल ने सिसोदिया को ईमानदारी की मिसाल बता दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं

संक्षेप: अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जन्मदिन की बधाई दी। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि देश की राजनीति में ईमानदारी और सादगी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपका समर्पण एक मिसाल है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया और सिसोदिया को ईमानदारी और समर्पण की मिसाल बताते हुए उनके योगदान की सराहना की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, “देश की राजनीति में ईमानदारी और सादगी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपका समर्पण एक मिसाल है। आपने हर मुश्किल में बच्चों के भविष्य और आम आदमी के सपनों को सबसे ऊपर रखा।”

दिल्ली अंबेडकरनगर से एमएलए डॉ. अजय दत्त ने भी सिसोदिया को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “शिक्षा क्रांति के जनक, पूर्व उपमुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलकर लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले आपके संघर्ष और विजन को हम सलाम करते हैं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें”