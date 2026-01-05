Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsArvind Kejriwal Calls manish Sisodia Symbol of Honesty Extends Birthday Wishes
केजरीवाल ने सिसोदिया को ईमानदारी की मिसाल बता दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं

केजरीवाल ने सिसोदिया को ईमानदारी की मिसाल बता दीं जन्मदिन की शुभकामनाएं

संक्षेप:

अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जन्मदिन की बधाई दी। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि देश की राजनीति में ईमानदारी और सादगी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपका समर्पण एक मिसाल है।

Jan 05, 2026 12:48 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया और सिसोदिया को ईमानदारी और समर्पण की मिसाल बताते हुए उनके योगदान की सराहना की।

अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, “देश की राजनीति में ईमानदारी और सादगी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपका समर्पण एक मिसाल है। आपने हर मुश्किल में बच्चों के भविष्य और आम आदमी के सपनों को सबसे ऊपर रखा।”

दिल्ली अंबेडकरनगर से एमएलए डॉ. अजय दत्त ने भी सिसोदिया को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “शिक्षा क्रांति के जनक, पूर्व उपमुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलकर लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले आपके संघर्ष और विजन को हम सलाम करते हैं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें”

जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी सिसोदिया को शुभकामनाएं दीं हैं।

