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हमारे हाथ में गोला बारूद नहीं; केजरीवाल ने कहा- नीट से भी बड़ा आंदोलन E20 पर करना पड़ेगा

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को पुलिस ने पीएम आवास जाने से पहले ही रास्ते में रोक लिया। केजरीवाल ने कहा कि ई20 के खिलाफ नीट पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।

New Delhi: AAP national convener Arvind Kejriwal leave from the party office during a protest march to the Prime Minister�s residence to submit petitions against E20 fuel, alleging the centre is promoting it under pressure from US President Donald Trump, in New Delhi, Tuesday, Aug. 4, 2026. (PTI Photo/Salman Ali)(PTI08_04_2026_000125B)
पीएम आवास की ओर बढ़ रहे अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने फिरोजशाह रोड पर रोक लिया।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 20 फीसदी इथेनॉल मिलावट वाले पेट्रोल (E20) के खिलाफ अपने अभियान के तहत मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च पर निकल पड़े। हालांकि, 'आप' मुख्यालय से कुछ दूर चलने के बाद ही रोक दिए गए केजरीवाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने साथ ऑनलाइन हस्ताक्षर कराए गए चिट्ठियों का ढेर भी रखा, जिसे बाद में पुलिस को सौंपकर मार्च समाप्त किया। केजरीवाल ने कहा कि E20 के खिलाफ नीट पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। पूर्व सीएम ने रास्ते में रोके जाने पर कहा कि उनके पास गोला-बारूद नहीं है और ना ही वे आतंकवादी हैं, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को लगाकर रोका गया है।

पंडित रविशंकर शुक्ल लेन से निकले अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को पुलिस ने फिरोजशाह रोड पर रोक दिया। यहां केजरीवाल करीब आधे घंटे तक सड़क पर बैठे रहे। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल बना रहा है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसे नालियों में इथेनॉल बहाना पड़ता है। केजरीवाल ने कहा, 'पिछले साल ट्रंप ने मोदी जी पर दबाव डाला, उनका हाथ मरोड़ा। मोदी जी झुके नहीं, लेट गए हैं ट्रंप के सामने। मोदी जी पर दबाव डाला कि हमारा इथेनॉल खरीदा। प्रधानमंत्री ने पिछले साल अमेरिका से एक अरब लीटर इथेनॉल खरीदा और इस साल ढाई मिलियन डॉलर्स का खरीदा जाएगा। अमेरिका से कचरा खरीदकर हमारी गाड़ियों में ठूसा जा रहा है और हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं।'

पूरे देश को दबाव डालना पड़ेगा, हम आतंकवादी नहीं: केजरीवाल

पूर्व सीएम ने कहा कि पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वह आंदोलन करेंगे? उन्होंने नीट से भी बड़े आंदोलन की अपील करते हुए कहा, 'केवल केजरीवाल के आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। नीट पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि यहां ट्रंप का दबाव है। ट्रंप के दबाव के आगे मोदी जी बेबस हो जाते हैं। जब तक पूरा देश दबाव नहीं डालेगा वह नहीं मानेंगे। हमने पीएम से मुलाकात का समय मांगा था, जवाब नहीं मिला। आज हम 100 लोग मुलाकात के लिए निकले थे। हमारे हाथों में पीटिशन है, कोई गोला कोई गोला बारूद नहीं है किसी के हाथ, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं... फिर भी इतनी पुलिस लगाकर रोक दिया गया।' केजरीवाल ने कहा कि एक दिन पूरा देश आएगा किस-किस को रोका जाएगा।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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