Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कल PM आवास कूच, 100 ऐसे लोग चाहिए जो पुलिस की लाठियों से नहीं डरते: अरविंद केजरीवाल

By Gaurav Kala
एएनआई, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वे कल पीएम आवास कूच करेंगे। उन्होंने 100 लोगों को साथ ले जाने की भी बात कही। कहा- जो न पुलिस की लाठियों से नहीं डरते। मुझे मैसेज करें।

Arvind Kejriwal calls PM Residence March
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास कूच का ऐलान किया।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ई20 इथेनॉल नीति का विरोध किया है। सोमवार को प्रेस के सामने उन्होंने घोषणा की कि वह मंगलवार 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करेंगे और पर्सनली पीएम नरेंद्र मोदी 2.33 लाख से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सौंपेंगे। केजरीवाल ने साथ ही लोगों से अपील की कि सभी का आना जरूरी नहीं है। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोगों को ले जाऊंगा जो पुलिस की लाठियों और जेल जाने से नहीं डरते।

सोमवार को केजरीवाल प्रेसवार्ता में कहा, “कुछ दिन पहले हमने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ऑनलाइन याचिका शुरू की थी, और बहुत कम समय में लगभग 2,33,238 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। कल (4 अगस्त) दोपहर 12:00 बजे मैं अपने कार्यालय से सौ लोगों के एक समूह के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर प्रस्थान करूंगा। हम पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से यह याचिका सौंपना चाहते हैं और इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि इथेनॉल नीति में क्या खामियां हैं।”

ये भी पढ़ें:लगता नहीं IIT से पढ़े हैं, केजरीवाल पर BJP का तंज; बोली- E-20 से सुधरी हवा

ज्यादा भीड़ नहीं, सिर्फ 100 लोग चाहिएः केजरीवाल

केजरीवाल ने आगे कहा कि मार्च के लिए अधिक संख्या में लोगों के आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग पुलिस कार्रवाई से नहीं डरते, उन्हें चुना जाएगा। उन्होंने कहा, “सभी का आना जरूरी नहीं है। मैं अपने साथ 100 ऐसे लोगों को ले जाऊंगा जो पुलिस की लाठियों और जेल जाने से नहीं डरते। जो लोग शामिल होना चाहते हैं, वे मुझे लिखें, मुझे टैग करें और संदेश भेजें। हम 100 लोगों को साथ लेकर प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है।”

ये भी पढ़ें:E20 के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के 'नेशनल टाउनहॉल' में जुड़े 7 लाख लोग, AAP का दावा

केजरीवाल की तीन मांगें

केजरीवाल का यह मार्च केंद्र सरकार की ई20 ईंधन नीति के खिलाफ आप के अभियान में एक और कदम है। कार्यक्रम के दौरान, केजरीवाल ने केंद्र के सामने इस मुद्दे पर तीन मांगें रखीं हैं- पहला पेट्रोल पंपों पर ई20 और शुद्ध पेट्रोल का विकल्प होना चाहिए। दूसरा- ई20 शुद्ध पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए और पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम होनी चाहिए।

…तब तक नई गाड़ी मत खरीदना

उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि जब तक देश में ई100 के अनुकूल वाहन नहीं बन जाते, तब तक वे वाहन खरीदना बंद कर दें। उन्होंने कहा, “मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि वे पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदना बंद कर दें। जब तक देश में ई100 के अनुकूल वाहन बनने शुरू नहीं हो जाते, तब तक वाहन न खरीदें। यह सरकार आपको बर्बाद कर देगी।”

ये भी पढ़ें:PM को गाली देने वाली लड़की के सपोर्ट में केजरीवाल, बोले- कोई जरूरत हो तो बताना
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Arvind Kejriwal PM Modi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।